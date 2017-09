Dos variantes ante el bahiense

Newell's tendrá modificaciones cuando mañana, a las 16.15, reciba a Olimpo en el Coloso y con arbitraje de Pablo Echavarría. Llop no confirmó el once y recién lo hará hoy, aunque adelantó que Brian Rivero y Víctor Figueroa serían los elegidos para ingresar por Jalil Elías y Brian Sarmiento (lesionado), respectivamente. "Lo vamos a confirmar mañana (viernes), pero seguramente será así. Veremos si varía algo en el armado de la mitad de cancha o no", sostuvo el entrenador.

Una de las variantes que introduciría el entrenador es táctica y sería con el ingreso de Brian Rivero, quien no desentonó cada vez que le tocó jugar en el primer equipo. Por eso lo elegiría para acompañar a Nery Leyes en la contención en lugar de Elías.

El otro cambio es obligado por la lesión de Sarmiento, quien sufrió una distensión del bíceps femoral izquierdo en el partido contra Huracán disputado el lunes pasado y que lo tendrá afuera de las canchas hasta mediados del mes que viene. Si la recuperación va bien volvería ante Vélez.

En consecuencia, el probable sería con: Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela; Leyes y Rivero; Torres, Figueroa y Fértoli; Leal. Tras la práctica de hoy quedarán concentrados junto a Ibáñez, Escobar, Elías, Sills, Opazo, Cabrera y Treppo.