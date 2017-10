Dos regresos que no aportaron

La expectativa estaba puesta en sus retornos y fallaron. Feo. Dejando una mala imagen. Ni floja. Porque con correr no alcanza. Con tratar de imponer presencia, más por nombre que con juego, no sirve. No justificaron jugar los 90 minutos. Ni Brian Sarmiento, que al menos intentó fabricar tiros libres, para estrellarlos en la barrera. Ni Mauro Guevgeozian, que no ganó una pelota de las pocas que le llegaron. Y todas lejos del área.

Llop los bancó y tal vez sea para no dejar solos en la cancha a los pibitos. Si es así, no estuvo mal. Si lo hizo para darles minutos porque vienen de jugar poco, también se entiende. No así si el motivo fue de hacer la más sencilla de sacar a Torres y Fértoli en el entretiempo. Claro, ellos tampoco aportaron nada.

Algo mejoró con el ingreso de Víctor Figueroa, pero nunca se asoció con Sarmiento, una falla que deberá corregir el Chocho Llop, como también el juego en equipo. Mirando hacia adelante, como en el 2-3-1 que utiliza del medio para arriba, o el 2-2-2 que intentó después.

Ahora tiene algo más de tiempo para trabajarlo. Quizás con cuatro volantes definidos en un 4-4-2, sobre todo porque no debe olvidarse que su equipo convierte poco, pero cuando le marcan lo paga. Y la falla ayer en el gol de Vélez estuvo en el costado derecho del mediocampo.

En Liniers recuperó jugadores en cuanto a nombres con Sarmiento y Guevgeozian, le falta ahora recomponer en función de equipo para sumar. De local se las rebusca, pero de visitante no alcanza ni para llevarse algo para las tablas.