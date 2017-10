Dos chilenos partieron caminando hacia Rusia para ver el Mundial, pero ahora que Chile quedó afuera no saben qué hacer

Embed

Dos jóvenes chilenos estuvieron programando el viaje durante tres años. Era, sin dudas, el viaje de sus vidas. Un sueño que habían acuñado durante mucho tiempo, con un premio mayor. Ver y alentar a su selección en el Mundial de Rusia 2018. Pero algo salió mal: y su selección, a la que ellos veían con chances de disputar el título mundial, no logró clasificar para la cita ecuménica, se quedó afuera de la Copa del Mundo. Y ellos, que habían arrancado la local travesía de llegar caminando a Rusia ahora está en veremos.Alfonso Herrera y Vicente Urrutia son los protagonistas de esta curiosa, loca y también valiente historia. A estos fanáticos del fútbol un día se les ocurrió la idea de que no era imposible recorrer los más de 14 mil kilómetros que separan a Santiago de Chile de Moscú. Pero esta historia no sería tan significativa sino fuera por un detalle: programaron el viaje para hacerlo a pie. Solo tenían en mente cruzar el Atlántico a bordo de un velero.En julio de este año, con la selección roja clasificando al Mundial por entonces, emprendieron el periplo. Se despidieron de sus familias y arrancaron el viaje que incluyó un primer paso por Argentina, siguió por Bolivia y continuó por Brasil. Eran los primeros lugares antes de abordar el velero. La idea era arribar a Moscú el 14 de junio, cuando comenzará el Mundial.Luego de Cruzar la Cordillera y de pasar por la Argentina, llegaron hasta La Paz, en Bolivia. Y ahí consiguieron dos entradas para ver a su querido Chile. El resultado no fue el esperado por ellos: perdieron 1-0, pero seguían en carrera. Todo se definía en la doble última fecha de las eliminatorias.El triunfo ante Ecuador, en Santiago, lo vivieron por TV con mucha felicidad. Y hasta soñaron con llegar a San Pablo para ver el último partido ante Brasil. En ese partido con un empate estaban adentro del Mundial. Pero el lapidario 3-0 final, más el triunfo de la Argentina ante Ecuador y el empate de Perú y Colombia, dejó a la Roja afuera del Mundial. Y a Alfonso y a Vicente con un enorme dolor.Y lo que es más importante, con la tremenda incertidumbre de saber qué hacer. Si seguir caminando o volverse a su país, tras la frsutración de no poder ver en el Mundial a la Roja y poder alentar de cerca a Arturo Vidal, Alexis Sánchez y compañía. La duda, más que lógica, se había instalado.Pese a todo esto, no lo dudaron. "Muchos nos han preguntado qué vamos a hacer con la eliminación. Y tal como dijimos en las entrevistas antes de salir de Chile, nosotros iremos a Rusia igual", escribieron en Camino al Mundial, la cuenta que crearon en Facebook para juntar fondos, pero también para ir reflejando el periplo.No obstante, y si bien el sueño sigue en pie, ya tuvieron un cambio de planes, puesto que lo que resta de América lo harán por separado. "Vamos a hacer separados Colombia, Panamá y México, destinos que no teníamos en mente. Y nuestra idea es juntarnos en Europa, el año próximo", aclararon en su cuenta.Como era lógico, las burlas se instalaron ni bien se conoció que la selección trasandina se quedó afuera del Mundial. Sin embargo, a ellos nada parece amilanarlos. Y siguen adelante. "Un Mundial es cada cuatro años y si bien nuestra selección no irá, la fiesta va a estar igual instalada en Rusia y seguramente no seremos los únicos dos chilenos webeando' por ahí", escribieron en el muro de Facebook.