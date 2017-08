Dolor de cabeza de Sampaoli para dar la lista de la selección

Jorge Sampaoli continuó ayer con sus reuniones con los jugadores de la selección que están en Europa y ayer les tocó el turno a Guido Pizarro y Gabriel Mercado. Pero después de la buena charla el Zurdo recibió la mala noticia de que el defensor y también Joaquín Correa, otro de los que están bajo su órbita, debieron salir en el amistoso que jugaron para Sevilla ante Roma. Y, sobre todo en el caso del defensor que se supone iba a ser titular para la doble cita ante Uruguay y Venezuela del 31 de agosto y 5 de septiembre por las eliminatorias, podría ser baja. Hoy además recibirá el informe sobre Lucas Biglia, que también se lesionó en Milan y después dará la lista de los citados que ahora se aguarda con mucha expectativa, porque habrá que ver si los contendrá o no.

Sampaoli se reunió con Pizarro y con Mercado antes de que ambos jugaran para Sevilla. Después de ese cónclave donde vieron videos y seguramente empezaron a planificar el partido ante Uruguay, el Zurdo recibió la mala noticia de la lesión del defensor, a la que se sumó la de Correa.

Mercado fue titular en el equipo de Eduardo Berizzo pero debió abandonar la cancha por una molestia en la rodilla izquierda y desde el club anunciaron que esperarán para hacerle estudios. En el mismo partido Joaquín Correa, que también podía ser citado por Sampaoli, fue otro de los que salió por un dolor muscular, aunque en este caso más por precaución. También jugó Ever Banega, que no podrá estar ante los orientales porque debe purgar una fecha de suspensión. Pizarro sí jugó sin problemas, en este caso ingresando en el complemento por el ex canalla Walter Montoya, que fue titular.

Además de los casos de Mercado y Pizarro, Sampaoli espera recibir hoy el informe proveniente del departamento médico de Milan por el caso de Biglia. El volante apenas jugó diez minutos en el amistoso ante Empoli y todo parece indicar que podría haber una lesión muscular que le puede demandar más de dos semanas. Sin dudas, malas noticias para el Zurdo antes de su primera lista de partidos oficiales.

Argentina está en el podio de la FifaLa Fifa difundió un nuevo ránking de selecciones nacionales y Argentina figura en el tercer lugar, detrás de Brasil y Alemania. Los brasileños acumulan 1.604 puntos, los alemanes 1.549 y el ahora equipo de Jorge Sampaoli tiene 1.399. Cuarta está Suiza, quinta Polonia, sexta Portugal y séptima Chile, de Juan Antonio Pizzi. Completan el top ten: Colombia de Pekerman, Bélgica y Francia.