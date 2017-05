Si hay algo que no asusta ni sorprende a Diego Osella son los problemas que puede tener un club del fútbol argentino. Porque surgió bien de abajo, desde el llano, nadie le regaló nada y por eso hoy estar al frente de la primera división leprosa es un sueño cumplido que, más allá de las repetidas vicisitudes económicas que padece la entidad, disfruta a pleno. "Siempre voy a tener ganas de seguir en Newell's. Cómo no voy a querer seguir. Tengo un gran cariño por esta institución. Disfruto cada día que voy a Bella Vista. Esto no tiene precio", le confió Osella a Ovación, al ser consultado por lo que pretende hacer cuando a mitad de año termine el torneo. Apeló a su habitual frontalidad tras la goleada ante Aldosivi y luego de una semana en la que hubo un contrapunto discursivo con la dirigencia.

Claro que pretende que el club esté en mejores condiciones, pero él está en el lugar que más quiere. Encima armó un equipo que tiene destellos de magia cuando ataca y que atrás parece irrompible. Por eso Newell's es uno de los principales animadores del torneo, cuando restan nueve fechas para la bandera a cuadros.

Para el DT leproso las palabras no son para maquillar situaciones, sino para describirlas tal como él entiende que ocurren, esté acertado o no. No habla para endulzar los oídos de nadie. Por eso dijo la semana pasada que "no era lo ideal viajar a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi con la delegación dividida en dos tandas (los jugadores fueron en avión chárter y el resto en micro)", algo que no cayó bien en el presidente Eduardo Bermúdez, que respondió que "los futbolistas son los que necesitan viajar en avión porque son los que juegan".

Más allá de esto, Bermúdez también valoró antes de la excursión a la Ciudad Feliz "el enorme trabajo de Osella para armar un gran equipo". Y tras el cotejo con el Tiburón, el DT le confió a este diario que "la dirigencia está haciendo un gran esfuerzo y Eduardo es una persona a la que aprecio mucho".

Lo que hay que aclarar es que Osella tiene contrato vigente con Newell's hasta junio y viene charlando con la dirigencia, con gran predisposición de ambas partes, sobre la renovación por un año más y hay grandes chances de que se rubrique un nuevo vínculo hasta junio de 2018.

Todavía con la felicidad a flor de piel por la goleada en Mar del Plata, el DT leproso habló de todo con Ovación.

¿Necesitaban un triunfo categórico frente a Aldosivi después de la semana compleja que tuvieron?

Necesitábamos ganar para hacer valer el partido complicado que tuvimos con Estudiantes (empate 0-0 en el Coloso). En Mar del Plata teníamos que resolver el encuentro con un triunfo y lo hicimos. Creo que de manera justa. El equipo por momentos jugó muy parecido a lo que lo hace en el Coloso. Con tenencia y circulación ganamos en una cancha difícil y ante un adversario complicado.

¿Viste un Newell's en el primer tiempo y otro en el segundo?

Los primeros 30' del primer tiempo me gustaron. En los últimos quince nos quedamos. Y en el segundo retomamos la intensidad y la intención de juego y creo que acertar de arranque nos tranquilizó más. Aldosivi se desesperó y pudimos aprovechar los espacios.

¿Creés que los problemas económicos se van a solucionar y que la situación

va a cambiar?

Ojalá. Por la salud de los dirigentes y fundamentalmente de los chicos, de los trabajadores, de todos. Ojalá que se solucione. Sé el esfuerzo que están haciendo los dirigentes para lograrlo, pero hay que ir por más. Hay que tratar de solucionarlo para llevarle tranquilidad a todo el mundo Newell's.

Si bien pelear el título no era el objetivo original, pasan las fechas, siguen ahí arriba y están muy bien en los resultados. ¿Por qué juegan de acá al final?

Por lo mismo de siempre. Por enfocarnos en el próximo partido. Ahora le apuntamos al primer minuto del encuentro ante Huracán. Descansamos y ya hay que empezar a trabajar y enfocarse en el partido ante el Globo. Intentar resolver lo que se nos presente.

Aldosivi fue un adversario muy exigente a pesar

de la goleada.

Fue un rival muy complicado. Un equipo típico de Darío Franco, que mira el arco de enfrente y va para adelante. Creo que tuvimos la capacidad para sostenernos con sacrificio ante lo bueno que hicieron ellos y además pudimos encontrar sus defectos, como son los espacios que dejan a espaldas de los volantes, y los pudimos dañar.

Cuando terminó el primer tiempo sin goles, ¿imaginabas lograr una goleada por

3 a 0 en el segundo?

No. Pero imaginaba un partido de oportunidades. Por la necesidad y la idea del rival de arriesgar mucho. Y porque nosotros estábamos bien, estábamos generando. Me preocupó cuando erramos la chance clara del Gato y Nacho, que era el 2-0. Pero después Maxi sacó de nuevo su apellido, su calidad y anotó un golazo.

¿Cómo definís a este grupo de jugadores y a esta gran campaña que están haciendo?

Es mérito exclusivo de los futbolistas que se alinearon atrás de una idea. Es todo de ellos. Sin ellos no se puede hacer nada. Y quiero resaltarlo. Este momento es de los jugadores y se lo merecen. Lo tienen que disfrutar porque es un grupo extraordinario.

La semana pasada el viaje desdoblado a Mar del Plata generó opiniones diferentes entre vos y el presidente Eduardo Bermúdez. ¿Hubo un cortocircuito entre ustedes?

Yo sólo contesté en rueda de prensa lo que me preguntaron. Y sabiendo lo que había hablado con Eduardo Bermúdez y con Juanjo Concina (vocal), nada más. Lejos de querer entrar en polémicas con una persona que yo aprecio mucho como es Eduardo. La realidad era que habíamos podido negociar el viaje beneficiando a los futbolistas y cuando me preguntaron si es el ideal, dije que no, que el ideal es otra cosa. Que el ideal es ir y volver todos juntos. Pero esto queda ahí.

Lo que está claro es que hasta acá el equipo se está sobreponiendo a todos los inconvenientes que se le presentan, sea en lo futbolístico o lo económico.

Resalto que esto es absolutamente mérito de los futbolistas. No hay secretos. Creyeron en una idea y no renegaron. Trabajaron duro y lo están demostrando, ratificando lo que han hecho a lo largo de su carrera. Son futbolistas de excelencia.

De cara a lo que viene, ¿qué estás planificando para el próximo semestre?

No, nada. Estoy pensando en Huracán. Que vamos a empezar a trabajar desde el lunes (hoy).

Pero, ¿tenés ganas de seguir en Newell's?

Siempre. Si es el club del que soy hincha y en el cual jugué y no pude asentarme en primera división. Cómo no voy a querer seguir. Tengo un gran cariño por esta institución.