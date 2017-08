"Día jodido, pero hay que levantarse", dijo Messi dolido por la derrota ante Real Madrid

Lionel Messi no suele exteriorizar sus sensaciones. Más bien demuestra poco si pierde un partido. Tampoco es demasiado efusivo cuando lo gana, como ocurre habitualmente con la camiseta de Barcelona. Pero ayer sorprendió a todos cuando subió una frase a las redes sociales luego de la caída 3-1 que sufrió Barcelona ante Real Madrid en el Camp Nou, por la ida de la Supercopa Española: "Día jodido, pero hay que levantarse", se lee en el posteo del rosarino. Eso sí, luego completó la frase con un mensaje optimista: "Hay que levantarse y seguir. Esto recién empieza".

Se nota que la derrota en el clásico contra los merengues fue un golpe durísimo para todo el barcelismo. Fue el primer partido oficial de la temporada y el debut de Ernesto Valderde como entrenador. También fue el primer encuentro en el que Leo no tuvo la compañía del brasileño Neymar, quien prácticamente al mismo tiempo estaba debutando con la camiseta de PSG y convertía un gol.

Messi se entrenó ayer a la mañana junto a sus compañeros de Barcelona y se notó en el ambiente que no fue jornada de demasiadas sonrisas. No obstante, Leo subió este mensaje en su cuenta de Instagram una vez finalizado los trabajos.

Messi también fue carne fácil de la crítica porque no tuvo un buen partido contra el Real Madrid. Si bien convirtió el empate parcial de Barcelona mediante un penal que no fue, ya que no había existido infracción de Navas a Suárez, como sí creyó ver el árbitro, lo concreto es que no mostró su habitual injerencia en el trámite. Ahora el astro se prepara para ayudar a dar vuelta la historia el miércoles en el Santiago Bernabeu por la revancha de la Supercopa.





Cinco fechas para CR7

Cristiano Ronaldo recibió cinco fechas de suspensión por empujar al árbitro en Barcelona-Real Madrid. Al portugués le aplicaron una dura sanción por su reacción contra el juez y cumplirá su primer partido el miércoles en la revancha de la Supercopa. Los otros cuatro en la liga. El astro de Real Madrid fue la gran figura del triunfo en el Camp Nou.