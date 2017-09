Todo indica que Joel Amoroso finalmente jugará en Belgrano. Hay un acuerdo verbal para que sea cedido a préstamo, con autorización de la AFA, el juez Fabián Bellizia, Newell's y Agremiados. Sólo resta un detalle, el más importante para que se transforme en un hecho y eso se resolverá hoy cuando la dirigencia de Newell's firme los papeles del arreglo y, además, salde la deuda que mantiene con el jugador y que detonó el pedido de libertad de acción. "Mañana (por hoy) en horario matutino se llevará una reunión con el fin de sellar el préstamo y ponerle punto a este tema", le confiaron ayer a Ovación las distintas voces consultadas en torno a una cuestión que hace tiempo mantiene en vilo a los directivos leprosos.

El arreglo al que se llegó en las últimas horas —teniendo en cuenta lo informado— es que Amoroso sea cedido a préstamo por una temporada (hasta junio de 2018) "sin cargo y sin opción de compra" (la CD intenta recibir algo de dinero a cambio, pero Belgrano no quiere desembolsar dinero alguno). De esta manera, Newell's no perdería el patrimonio del club por el cual realizó una importante inversión el año pasado al abonar cerca de 1,3 millón de dólares. El vínculo con la entidad del Parque es hasta junio de 2019, por lo tanto a su regreso podría ser negociado a alguna entidad e intentar recuperar parte de lo invertido. En la reunión de hoy estarán los representantes del futbolista junto a dirigentes y representantes de la Justicia para sellar el acuerdo, que establece "el pago de la deuda con el jugador (cercana a los 2,5 millones de pesos)". Una condición indispensable para que todo llegue a buen puerto.

¿De dónde saldría el dinero? De acuerdo a las fuentes consultadas el mismo precedería de Umbro, firma con la que Newell's acordaría en las próximas horas para que vista al plantel a partir del próximo año.

El tribunal de disciplina ya tenía la decisión tomada el jueves de la semana pasada de "declarar libre al jugador", es por eso que el magistrado presentó un recurso de "no innovar" para frenar la determinación y ganar tiempo para buscar alguna otra salida. Entre las negociaciones desde Tribunales salió la idea de cederlo a préstamo para de esa manera no perder el patrimonio, algo que desde el lado del jugador aceptaron "cuando podían seguir en la pelea para que se quede con el pase en su poder". Esto fue con el fin de que Amoroso pueda ir a un club y trabajar después de largas semanas conflictivas.

En todo esto surge una pregunta: ¿cómo se hará para que el futbolista sea inscripto en otro club, en este caso en Belgrano? Bellizia envió un oficio a la AFA en carácter de urgente con el fin de que se abra el mismo por diez días hasta conseguir una nueva entidad. "Es un caso excepcional", sostuvieron las distintas voces que siguieron de cerca esta cuestión buscando una salida acorde.

Si hoy se termina de sellar el acuerdo, Amoroso estampará la firma en el contrato por un año con el pirata. El jugador se encuentra en Córdoba esperando el llamado del okey para sumarse al celeste. Todo dependerá de que esta mañana no aparezca ninguna situación que haga caer el arreglo.

Sigue en preparación

Newell's continuó con su preparación pensando en la nueva presentación en el Coloso, en este caso recibiendo el lunes, a las 21.05, con Godoy Cruz (será televisado por TNT). Para esta ocasión y de no surgir ningún imprevisto Juan Manuel Llop volvería a repetir la formación teniendo en cuenta que tanto Mauro Guevgeozian como Brian Sarmiento no llegarían en condiciones. El armenio quizás puede pelear un lugar en el banco de suplentes, no así el ex Taladro que aprovecharía el parate de eliminatorias para ponerse a tono.En principio, el once sería con Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Braian Rivero y Nery Leyes; Joaquín Torres, Víctor Figueroa y Héctor Fértoli; Luis Leal. Igualmente, aún faltan varios días por delante para que el DT defina la formación.Hoy el plantel volverá a entrenar en horario matutino, con la tradicional práctica de fútbol, y al mediodía hablará el Chocho en rueda de prensa.Por otro lado, la reserva jugará el lunes, a las 18.30, como preliminar. En caso de lluvia se trasladará a Bella Vista.La venta de entradas se llevará a cabo el lunesLa venta de entradas se realizará el mismo día del partido, es decir el lunes, desde las 10 hasta el arranque del encuentro. Cabe resaltar que se exigirá tener la cuota de septiembre paga. La dirigencia de la entidad del Parque también informó que el lunes se llevará a cabo nuevamente el programa "Tribuna segura", por lo tanto los hinchas deberán presentar su DNI en los controles de ingreso.