Di Leo grabó un video casero agresivo para Tapia y luego se disculpó

José Di Leo, ayudante del entrenador Edgardo Bauza, insultó al actual presidente de AFA, Claudio Tapia, y al vicepresidente Daniel Angelici, en un video casero que se viralizó en las redes sociales, aunque luego se disculpó y explicó que se trató de una broma.

Di Leo arremete contra las máximas autoridades del fútbol argentino mientras lija el techo de una casa, con el torso desnudo, gorra, anteojos de sol y un short azul con los bolsillos hacia afuera.

"Escuchame, Chiqui Tapia, mirá dónde me largaste: seco, seco, me hacés laburar... Vos y ese Angelici, ¿por qué no se van a la concha de la lora? Pedazos de hijos de puta", brama el colaborador de Bauza en el video.

Horas después de su viralización, en diálogo con TyC Sports, el Camello Di Leo ofreció disculpas y aclaró que la grabación fue en tono de broma.

"Me siento muy amargado por lo del video. Pido disculpas a Tapia y Angelici", concluyó.

Es evidente que fue una broma hecha en la intimidad y que luego por algún descuido trascendió y llegó a los medios masivos. En las imágenes se lo ve al ex defensor canalla en cueros y luciendo solamente un pantaloncito de fútbol de la Universidad Católica de Chile, mientras lija el borde del techo de su casa.

El video, de pocos segundos de duración, muestra como Di Leo se mete las manos en el pantaloncito y saca el forro de los bolsillos en señal de que no tiene nada y mirando a la cámara lanza el mensaje hacia la cúpula de la AFA.

Más allá de la broma la relación entre el cuerpo técnico del Patón y la AFA estaba quebrada.