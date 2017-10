Deuda: el plazo es el lunes

A mediados de septiembre los trabajadores rojinegros de Utedyc cobraron la mitad del sueldo de agosto y siguen esperando por el otro 50 por ciento con incertidumbre, ya que no es la primera vez que la dirigencia promete pagos y no puede cumplir, como está pasando, y por eso ayer hicieron una nueva presentación ante el juez Fabián Bellizia (a cargo del salvataje financiero de Newell's), quien los había convocado pero no pudo recibirlos. A la vez, la comunicación entre las partes siguen por "la buena predisposición de los trabajadores, quienes priorizan la paz social pese a la necesidad de percibir sus haberes", explicó el secretario gremial de Utedyc, Luis Aquino.

Se sabe que Newell's tiene demasiadas complicaciones para recaudar y hacer frente a las obligaciones económicas, y el último gran esfuerzo dirigencial fue para poner al día a los jugadores por el conflicto con Agremiados. Y los ingresos son escasos, de ahí las dificultades. Por eso se deslizó que el club estaría aguardando un pago de la televisación (sería el 10 de octubre) y un adelanto de quien sería la nueva marca de indumentaria (ver aparte) para el año que viene.

Por eso la dirigencia gremial, delegados y trabajadores (alrededor de 300 personas) se convocaron para realizar el lunes una asamblea para determinar los pasos a seguir, mientras esperan el pago adeudado.