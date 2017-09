Después de la goleada en la Copa, Gallardo pone el foco en Argentinos

El plantel de River se entrenó ayer en el predio de Ezeiza luego de la histórica remontada ante Jorge Wilstermann que significó avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores. Sin tiempo para el descanso, los jugadores millonarios practicaron de cara al partido de mañana ante Argentinos Juniors, en la búsqueda de conseguir el cuarto triunfo consecutivo en la Superliga. Los que actuaron desde el arranque contra los bolivianos hicieron trabajos regenerativos en Ezeiza. Mientras que el resto participó de un fútbol reducido.

En ese último grupo estuvo el uruguayo Nicolás De La Cruz, quien se perdió el último encuentro ante San Martín de San Juan por una fatiga muscular. Es que el volante charrúa se perfila para reaparecer contra Argentinos Juniors, aunque el técnico Marcelo Gallardo esperará hasta hoy para ver cómo se encuentran los jugadores que golearon 8-0 a Jorge Wilstermann y luego confirmar el equipo.

En ese punto, los laterales Jorge Moreira y Milton Casco regresarían a la titularidad luego de ser suplentes en el encuentro contra los bolivianos y, de esta manera, River se pararía otra vez con línea de cuatro hombres en el fondo.

Los elogios de Gallardo

Con relación a la semifinal contra Lanús luego de la clasificación ante Jorge Wilsterman, Marcelo Gallardo elogió a los dirigidos por Jorge Almirón: "Es un equipo que viene con mucho tiempo de rodaje y siempre fue un rival duro para nosotros. Además juega bien y tiene incorporados los conceptos de su entrenador", dijo.

El técnico de River también les tiró flores a Scocco y Enzo Pérez, uno autor de cinco goles y el otro se despachó con dos: "Son jugadores de mucha jerarquía, que siempre aparecen en los momentos difíciles y lo hicieron. Son jugadores que no les tenés que explicar mucho", aclaró.

Pero los referentes no fueron los únicos que se llevaron halagos. Gallardo se mostró contento por el rendimiento de Auzqui y Montiel. "Carlos Auzqui entendió muy bien el partido y lo llevó de gran manera. Es una alegría porque es un jugador trabajador, tal vez no tiene las cualidades de un delantero que hace goles pero juega mucho para el equipo. Me puso muy contento que interpretara todo lo que hablamos en la previa. Demostró todo lo bueno que pienso de él", agregó el entrenador millonario.

Pity quiere tener revancha

El volante de River Gonzalo Martínez reconoció ayer que con Lanús, el rival en las semifinales de la Copa Libertadores, "quedó mucha bronca" tras perder la última Supercopa Argentina.

"Este equipo nunca se relaja y siempre quiere dar más. Había bronca en el grupo después de lo que había pasado en Bolivia y sabíamos que podíamos darlo vuelta con nuestra gente. Demostramos que estábamos vivos", expresó el Pity luego de la práctica en el predio de Ezeiza.

Al ser consultado sobre la serie de semifinales contra Lanús, Martínez dijo: "Quedó mucha bronca con ellos después de perder la Supercopa Argentina a principio de año y ojalá que esta vez nos toque a nosotros".

Por su parte, el defensor Gonzalo Montiel, una de las figuras de la goleada 8-0 con Jorge Wilstermann, comentó: "Fue algo soñado y me sentí muy cómodo".

El juvenil reveló que se enteró que iba a ser titular contra los bolivianos "en la charla técnica" de Marcelo Gallardo y afirmó que "la clave será seguir entrenando día a día" para continuar peleando por un puesto.