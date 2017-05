En Newell's parece que la calma institucional dura poco y nada. Que los conflictos están a la orden del día. Que más allá de que dentro de la cancha el presente les sonríe a los rojinegros y marchan como escoltas de Boca con serias aspiraciones de dar pelea por el título, fuera del rectángulo de juego los sinsabores no dan tregua. Ayer comenzó un paro por tiempo indeterminado de parte de los empleados leprosos en repudio a tres despidos de trabajadores que cumplen funciones en la entidad del Parque. Al mediodía hubo un encuentro que buscó acercar posiciones, pero desde la dirigencia luego manifestaron que los despidos son "indeclinables", mientras que de parte de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) ratificaron que si los trabajadores no se reincorporan urgente a sus funciones "el paro seguirá por tiempo indeterminado". Si bien habrá negociaciones permanentes el gran interrogante está puesto en qué ocurrirá el domingo, cuando deba habilitarse el estadio para el cotejo entre Newell's e Independiente. Ayer la comisión directiva le expresó a este diario que el partido "no corre riesgo", mientras que desde el gremio aseguraron que si no llega una solución "se impedirá el ingreso al estadio".

Los tres despidos que decidió realizar la comisión directiva provocaron la instantánea respuesta del personal que se desempeña en el club del Parque. Así se decretó un paro por tiempo indeterminado. El funcionamiento del club se estaba normalizando tras el paro del personal de la semana pasada por falta de pago, pero los despidos volvieron a instalar el escenario de conflicto y así el que pierde otra vez es Newell's.

"Los despidos son indeclinables, con causa y no hay ninguna chance de negociación", le confió ayer una alta fuente leprosa a este diario. Es más, la dirigencia está dispuesta a "descontar el día a los empleados que no concurran a sus lugares de trabajo". Y avisaron: "Muchos hinchas de Newell's van a colaborar con nosotros en lo que haga falta, como puede ser la venta de entradas". Y en referencia puntual a lo que podría ocurrir el domingo si el conflicto se extiende, la respuesta fue que "hablamos con Utedyc de Buenos Aires y van a trabajar normalmente para el partido ante Independiente. La cancha se abre porque los boleteros están".

Por su parte, la visión sindical fue diametralmente opuesta. Luis Aquino, secretario gremial de Utedyc Rosario, le confió a Ovación que "ante los despidos decretamos el paro por tiempo indeterminado hasta que acepten la reincoporación de los trabajadores. Esperamos que este problema se solucione en breve. Son aproximadamente unos 180 empleados de las cuatro sedes del club que estamos unidos en este justo reclamo". Los motivos que adujo la dirigencia para realizar los despidos fueron desobediencia a las órdenes, pérdida de herramientas de trabajo y no cumplir con el horario laboral.

En tanto, en referencia a qué podría ocurrir si el conflicto no se resuelve antes del domingo cuando Newell's deba enfrentar a Independiente, Aquino señaló que "no autorizaremos a abrir las puestas de la cancha". Además de los 180 trabajadores que tiene el club, desde el gremio informaron que los días de partido trabajan aproximadamente unas 350 personas.

Lo concreto es que más allá de lo que es un partido de fútbol como el que se viene ante Independiente es prioritario que haya una solución a este conflicto porque detrás de cada trabajador que queda en la calle hay una familia que tiene necesidades graves para resolver. Hoy es factible un encuentro en el Ministerio de Trabajo.