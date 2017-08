Desde Adiur hacia la selección Sub 15 de la AFA

¿Quién iba a pensar que un club que participa en el cuarto nivel del fútbol argentino iba a tener a dos jugadores de sus divisiones inferiores convocados a entrenar con la selección argentina Sub 15 que en el próximo mes de noviembre va a jugar el campeonato Sudamericano en nuestro país? Adiur lo hizo. Y no fue magia ni casualidad. Fue un premio al trabajo que viene desarrollando hace casi una década el grupo encabezado por Fabián Soldini y Alejandro García.

Y uno de esos pequeños trofeos fueron las citaciones del volante Tiago Geralnik y el delantero Gino Infantino a la más chica de todas las selecciones.

Tiago nació en Rosario el 31 de marzo de 2003. Y a pesar de su corta edad, por la profesión de su padre Marcelo, que es preparador físico, y además junto a Enrique Cesana, fundador y director del Grupo Ekipo en Rosario, pasó por varios lugares. En Venezuela comenzó a darle a la redonda a los 4 años. Primero en la Escuela de Fútbol Hotel Neptuno en Puerto La Cruz. Luego en el Colegio La Salle de Caracas, Hermandad Gallega de la capital venezolana y Deportivo Lara. Estuve dos años en Provincial en la Rosarina. Luego seis meses en la U de Chile y llegó a Adiur en 2016. "Dejé a varios amigos en todos lados con los cual me sigo escribiendo", dijo.

Mientras que Gino tuvo una trayectoria más corta en cuanto a cantidad de clubes. "Empecé en Villa del Parque a los 3 años. Luego jugué en Renato Cesarini donde hice todo el baby y predécima y este es mi segundo año en Adiur".

Ambos contaron con lujo de detalles el momento que se enteraron de la convocatoria al Sub 15. Infantino expresó: "Recuerdo que fue un jueves. Fabián y Ariel me llamaron y contaron. La verdad es que en ese momento quedé impactado y no lo podía creer". Mientras que Geralnik dijo que "había estado una semana practicando en River. Vine un viernes a entrenar a Adiur directamente y los profes me llamaron a una oficina. Me dijeron de mentirita que me habían sancionado pero era un papel de AFA donde estaba la citación. Mi familia estaba muy emocionada y no lo podía creer".

Ambos futbolistas coincidieron en que "el predio de Ezeiza donde entrenamos es maravilloso. Tanto las canchas como el alojamiento y las instalaciones son de otro planeta. Estuvimos tres días entrenando. Hacíamos doble turno. Y en el tiempo libre íbamos a la sala de juegos.". Giani además contó que "había ping-pong, pool, metegol y mesa para jugar a las cartas. Al pool yo no sé jugar pero al ping-pong lo tengo de hijo a Tiago. Aunque en el truco les ganamos los dos juntos a todos. No jugamos por plata porque sino nos hacíamos millonarios (risas)".

Cuando les tocó definirse como jugadores, Geralnik dijo: "Juego de doble cinco o de interno. Tengo buena pegada, soy inteligente y trato de asistir a mis compañeros. Tengo que mejorar un poco el temperamento pero de a poco lo voy logrando". Mientras que Infantino se presentó como "un jugador explosivo que juega por la banda derecha. Mi fuerte es el uno contra uno. Todavía tengo que mejorar la definición y el remate de media distancia".

Los chicos no se asustaron por los rigurosos entrenamientos en la selección "porque en Adiur entrenamos desde hace tiempo de una manera similar. Sí encontramos diferencias con la forma de jugar en la Rosarina", donde la 9ª del club del Viaducto comparte la punta con Newell's. "Lo que más nos sorprendió fue la intensidad y el juego muy rápido a uno o dos toques". Vale destacar que estos chicos entrenaron con futbolistas categoría 2002, que son un año mayor que ellos.

Finalmente se mostraron muy contentos por el momento que están viviendo. Aunque a ninguno de los dos los marea estos quince minutos de fama y siguen manteniendo los pies sobre la tierra.

Tras la nota se batieron a duelo pateando penales y no se sacaron diferencias, con el sueño intacto de jugar el Sudamericano Sub 15 en noviembre.