Deporte y literatura: contra la cultura del podio, la integración

Víctor Lupo tiene toda una vida ligada al deporte desde su condición de dirigente y escritor. Conoce su historia y los flagelos que lo atraviesan en la actualidad, a partir de su transformación en un negocio. Reivindica la condena que hace el Papa Francisco a la cultura del podio. Y valora el trabajo de los curas villeros. De todo eso habla en su libro "El deporte en la cultura del encuentro. Deporte y fe". La presentación de esta publicación será hoy, a las 19, en Sadop (Montevideo 1567).

Lupo estará acompañado por el sacerdote Fabián Belay, responsable de un centro de rehabilitación de adicciones. La compañía del religioso expone la gran preocupación del autor del libro, la drogadicción, y la manera en que el deporte puede ayudar a combatirlo.

El escritor presentó un documento sobre el juego y el deporte en América y el mundo. Fue con motivo del primer congreso sobre deporte y fe, "El deporte al servicio de la humanidad", convocado por el Vaticano. A partir de ese documento es que surgió el libro.

El ex subsecretario de Deportes de la Nación relata en su obra la planificación del deporte durante el primer y segundo gobierno peronista, ideado para expandir la práctica a todos los sectores con un fin social y sanitario. "El deporte es escuela de vida", sostiene.

Plantea que en esta época reina la cultura del podio o cultura del descarte, propia del exitismo que tanto cuestiona el Papa. Bergoglio lo contrapone con "la cultura del encuentro", promoviendo la paz y el deporte como herramienta de inclusión. "No concibo a la educación sin el deporte", cita Lupo a Francisco. Lupo señala que el deporte como negocio trajo la violencia, el dóping y las apuestas.

El escritor rescata el trabajo de los curas villeros, fomentando el deporte entre los jóvenes. Menciona a las tres C: colegio, club y capilla, que plantea el sacerdote Pepe Di Paola, como espacios vitales de integración.

"En los barrios obreros, donde entra una pelota no entra el paco y donde entra un libro no entra un révolver", cita Lupo a Di Paola.