Delpo y Schwartzman saltan al cemento

Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman, los únicos argentinos que intervendrán en el Masters 1000 de Cincinnati, comenzarán hoy sus respectivas participaciones, envueltos en realidades muy diferentes. Porque el tandilense atraviesa una temporada de demasiados altibajos y porque el Peque transcurre el mejor año de su carrera como profesional, amén de la jerarquía de uno y otro. El certamen tiene como gran favorito al español Rafael Nadal, desde el lunes nuevamente Nº 1 del mundo (ver aparte).

Del Potro, 30º del ránking mundial, tendrá un debut más que peligroso: jugará no antes de las 12 contra el checo Tomas Berdych (15º), a quien aventaja por 4 a 3 en enfrentamientos entre sí. Sin embargo, el checo ganó el último, en Indian Wells 2016, justamente una superficie muy parecida a la que jugarán hoy.

Juan Martín viene de caer sorpresivamente en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal ante el joven local Denis Shapovalov, quien luego dio la sorpresa y eliminó al español Nadal. Además el tandilense cayó rápidamente en Washington, donde evidenció molestias físicas en el partido ante el japonés Kei Nishikori que lo dejó afuera.

Por su parte Diego Schwartzman (33º), de 24 años, también al mediodía enfrentará al ruso Karen Khachanov (32º), a quien venció este año en el Masters 1000 de Miami, en el único enfrentamiento que protagonizaron.

El Peque acaba de concretar en Montreal su mejor semana en un Masters 1000, llegando a cuartos de final y venciendo en esa carrera por primera vez a un top ten, el austríaco Dominic Thiem.

En otro orden, el venadense Federico Coria asumirá su estreno en el challenger de Meerbusch, Alemania, ante el local Jeremy Jahn.

En el challenger de Santo Domingo, intervendrán Guido Pella (75º, campeón este sábado en Floridablanca), Marco Trungelliti (193º), Facundo Argûello (315º) y Andrea Collarini (239º).





Rosario recibe otro Future

Como en tantas ocasiones, Rosario será sede de un nuevo torneo Future. Esta vez la casa de la competencia será Sorrento Open (donde funciona la Academia de Tenis Ferrer) y el cuadro principal se desandará entre el lunes 21 y el sábado 26. El fin de semana, en tanto, será tiempo de clasificación. El certamen repartirá 15 mil dólares en premios y puntos para el ránking de la Asociación Argentina de Tenis.

El viernes se dará a conocer el main draw y para entresemana los organizadores Juan Manuel y Mauro Ferrer y Andrés Miranda tienen prevista una sorpresa en la que intervendrán jugadores de fútbol de Newell's y Rosario Central. Al cabo de esa jornada habrá cena de gala y una fiesta para celebrar el certamen.





Rafa Nadal vuelve a la cima del tenis

Rafael Nadal volverá el próximo lunes a ser el Nº 1 del mundo, un lugar que le sienta bárbaro y que sabe muy bien de qué se trata. No importa cómo le vaya en el torneo de Cincinnati (ver aparte), Masters 1000 al que llega como gran favorito. Es que ayer se supo que el suizo Roger Federer no tomará parte de este certamen, ya que no se encuentra bien físicamente, y eso le allanará el camino a la cima a Rafa, quien retornará a ese lugar después de tres años. La última vez que ocupó ese puesto fue el 6 de julio de 2014.

Federer renunció al Masters 1000 de Cincinnati por una lesión en la espalda que arrastra desde su reciente participación en Montreal, Canadá.

"Lamento mucho tener que renunciar al torneo, siempre me ha gustado estar en Cincinnati, pero desafortunadamente me lesioné la espalda y necesito descansar durante esta semana", declaró el suizo en un comunicado escueto.

El mallorquí, en tanto, debutará en el certamen estadounidense ante el francés Richard Gasquet, por la segunda ronda, mientras que en lugar de Federer ingresó como lucky looser (perdedor afortunado) el italiano Thomas Fabbiano, que en la segunda ronda enfrentará al ganador del partido entre el argentino Diego Schwartzman y el ruso Karen Khachanov.