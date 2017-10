Del Potro no pudo con Federer

Tropezón. Del Potro no pudo con la leyenda pero aún sigue en carrera para el Masters.

Juan Martín Del Potro le ofreció batalla a Roger Federer en la final del ATP 500 de Basilea, pero cayó por 7/6 (5), 4/6 y 3/6 ante la leyenda del tenis, que va por el número 1 del ránking mundial otra vez.

Del Potro, quien aspira a la clasificación al Masters de Londres del 12 de noviembre, puso en aprietos a Federer en el primer set, especialmente con los golpes disparados con la mano derecha y con justeza alcanzó el tie break que quedó a su favor por 7/5.

Sin embargo, el ex número uno del mundo, con paciencia y dedicada concentración, obtuvo el segundo set y en el tercero fue dueño, apoyado por el público local.

Es el séptimo título que consigue el suizo esta temporada, después del Abierto de Australia, Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon y Shanghai. No había conseguido una cosecha tan numerosa desde 2007, cuando acabó el año con 8 títulos.

"Estás en una forma fantástica. Espero estar un estado de forma así a tu edad, pero no creo que vaya a ser así", lo alabó Del Potro en la ceremonia de entrega de trofeos.

Roger Federer decidió bajarse del Masters 1000 de París-Bercy para centrarse así en la preparación del Masters ATP de Londres. Por lo tanto se esfumaron sus pocas opciones de poder desbancar del número 1º del mundo al español Rafael Nadal en el final de este 2017.

En tanto, La Torre de Tandil, con 2.415 puntos, apuntará por un buen desempeño en el Masters 1000 parisino, torneo donde debutará en segunda ronda ante el ganador del choque entre el italiano Paolo Lorenzi y el local Gael Monfils.

Lo cierto es que ayer Del Potro sólo le hizo real fuerza para quedarse con el partido en el primer set y luego se jugó como quiso el gran Roger.