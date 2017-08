La intención de Newell's durante estos días es desprenderse de Milton Valenzuela para tener dinero a disposición considerando la situación económica que atraviesa el club. Hoy es posible que haya novedades en ese sentido, aunque una voz oficial aseguró que no están "desesperados" por transferirlo. En un primer momento se mencionó a River y Racing como posibles compradores. Pero al final es San Lorenzo el que puede llegar a adquirir el sesenta por ciento del pase del marcador izquierdo, aunque con la condición de que permanezca en la entidad del Parque hasta fin de año.

"No estamos desesperados", manifestó una fuente del club del Parque descartando así que la intención de Newell's sea vender como sea a Valenzuela. De todos modos es una posibilidad, como se deslizó desde hace días.

El presidente Eduardo Bermúdez, junto al vocal Juan José Concina, viajará hoy a Buenos Aires para resolver el tema crucial de la deuda con Agremiados y otra cuestión a definir es el futuro de Valenzuela.

El titular rojinegro se reunirá con su par del Ciclón, Matías Lammens. Por lo que vienen conversando los clubes, la transferencia del 60 por ciento del pase del futbolista es por 1 millón 200 mil dólares brutos. Si existe acuerdo, a Newell's le quedarán 900 mil dólares netos.

De todos modos, desde el club del Parque no existe pleno convencimiento de vender al futbolista para tener recursos que sirvan para saldar las deudas urgentes salvo que el ingreso monetario sea importante. Es que se considera que es posible que haya otras vías para conseguir dinero.

Si se llegara a concretar tal operación, Valenzuela permanecerá en el club del Parque hasta diciembre y no por un año como se especuló en su momento. Para Juan Manuel Llop sería un alivio que permanezca porque el lateral es titular en el equipo.

Sin Valenzuela, el entrenador contaría solamente para jugar en esa posición con Nehuén Paz, por lo que perdería la proyección que tanto quiere de un marcador de punta. La restante alternativa para ese puesto es Leonel Ferroni, que todavía no debutó en primera y hace poco que juega en la reserva.

El zurdo defensor tiene pocos partidos en la primera división de Newell's y su deseo es jugar con esa camiseta por lo que también lo dejará conforme si es que la negociación se hace y se determina que continúe en Newell's hasta diciembre.

El futbolista está al margen de las gestiones de la dirigencia de Newell's y se prepara con sus compañeros para el comienzo del torneo. Meses atrás, cuando no tenía chances en la primera, fue negociado a España y vendido a un grupo empresario el 60 por ciento de su pase por 750 mil dólares. Como nunca se abonó lo pactado, el futbolista de 19 años permaneció en el Parque.

Ante esta chance de San Lorenzo, y en el caso de que se concrete la venta, la última palabra la tendrá el defensor. Si está de acuerdo y considera que es un beneficio para su carrera, la negociación quedará sellada.

En las últimas semanas se habló de un interés de River por Valenzuela y otro de Racing. Lo de la Academia de Avellaneda parecía más concreto con una oferta de 900 mil dólares por el 60 por ciento del pase. En el medio hubo algunas otras tratativas que diluyeron ese ofrecimiento, a tal punto que luego apareció otra propuesta menor de Racing, de 550 mil dólares.

Valenzuela es el futbolista más promisorio de los que surgieron de las inferiores rojinegras en los últimos años. Sobre el final del torneo pasado tuvo la chance de jugar, algo que se le negaba. Hoy el puesto le pertenece, aunque existe incertidumbre sobre su futuro, situación que hoy puede develarse.



Intentos que se frenaron

En Newell's dicen que no se irá nadie, aunque podrían haberlo hecho si se avanzaba en las negociaciones. Por ejemplo, Jalil Elías fue ofrecido a Racing, pero el club de Avellaneda lo descartó. Y Chacarita quería a Juan Ignacio Sills, cuya mitad del pase pertenece a Newell's, pero no se hizo.Con Sarmiento al frenteBrian Sarmiento encabezó ayer los ejercicios, en lo que fue su primera práctica a la par de sus compañeros, en el reinicio de las actividades del plantel rojinegro. Newell's comenzó así la primera jornada de la última semana de la pretemporada, previa al inicio de la competencia oficial.La evolución de Sarmiento, luego de la distensión en el sóleo izquierdo sufrida en el primer amistoso, es el tema principal. Llop lo espera para tenerlo a disposición para la primera fecha, el lunes contra Unión en el Coloso, aunque es incierta su presencia.Brian no entrenó con normalidad durante estas semanas, situación que lo pone en duda. Encima no tuvo partidos. Víctor Figueroa es el que jugará si no llega.El volante Nery Leyes, que tuvo un esguince de tobillo, es otro que se sumó recién ayer a la actividad del plantel, pero a diferencia de Sarmiento se lo espera recién para la segunda fecha.