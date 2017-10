"Debemos pensar en lo deportivo", se sinceró el Chocho Llop

"Nosotros debemos enfocarnos netamente en lo deportivo, porque si te involucrás en estas situaciones perdés el objetivo". La frase de Juan Manuel Llop puede sonar a despreocupación por la complicadísima situación institucional rojinegra, pero en sus otras palabras el entrenador de Newell's hace ver que ocupa un lugar desde el que tiene que aportar y definir otras pautas que también influyen, y mucho, en el ánimo del hincha. Es que el "objetivo" del DT es armar el equipo que sume puntos y tranquilidad desde adentro de la cancha.

Es que en la conferencia de prensa tras la práctica de ayer, el técnico fue consultado sobre los incidentes en la asamblea y dijo que se enteró "a la mañana" y que "obviamente no es bueno que suceda eso. Tal vez con el correr del tiempo se logre la calma y se vayan resolviendo las cuestiones institucionales. Pero nosotros debemos enfocarnos netamente en lo deportivo para no perder el objetivo".

"Hasta el momento no avizoré inconvenientes importantes desde lo económico. Si eso sucede y se ahonda en el tiempo seguramente va a afectar lo deportivo —esto sucedió en la temporada pasada con Osella como DT y hasta paros del plantel por falta de pago—, y si hablás permanentemente del tema distorsionás tu mente", sentenció el Chocho para agregar que "esperemos que eso no pase, noto que hay directivos que están tratando de resolver la situación, de que se vayan normalizando las cosas. Nosotros tenemos que colaborar desde nuestro lugar. Particularmente me aíslo de todos los problemas que suceden cuando estoy en un club. Aunque eso no quiere decir que obvie el tema".

Y al responder preguntas sobre lo futbolístico, específicamente en la falta de definición porque Newell's sólo marcó 3 goles en los 5 partidos, dijo: "Este plantel tiene que tener tranquilidad emocional, algo que llevará a los jugadores a convertirse en clase A, en clase internacional, pero para eso está la necesidad de sumar partidos. Hay jugadores que pueden conseguirlo pero eso lleva un proceso. Las equivocaciones y los aciertos los van a ir convirtiendo".



Cuatro cambios frente a Vélez



Equipo confirmado. Con cuatro cambios que incluyen importantes retornos al once inicial y hasta una sorpresa porque no jugará con dos delanteros netos sino con el esquema que más utilizó: 4-2-3-1. Esto se debe a que enfrentará mañana, a las 18.05, a Vélez, en el Amalfitani, y no puede regalar nada en la búsqueda de un resultado positivo que corte la serie de cinco derrotas seguidas de visitante. Y como al equipo ingresarán Sarmiento y Mauro Guevgeozian, que son de características bien ofensivas, para sumarlos al pibe Joaquín Torres, el cuarto futbolista ofensivo será Héctor Fértoli y no el portugués Leal o el juvenil Enzo Cabrera.

De esta manera, Sarmiento ingresará por Víctor Figueroa; Guevgeozian por Leal, Fértoli por Cabrera y la restante variante, en relación al equipo que le ganó a Godoy Cruz, será el ingreso de Jalil Elías por el suspendido Braian Rivero.

Entonces, los once serán Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela; Elías y Leyes; Torres, Sarmiento y Fértoli; Guevgeozian. Para el banco de suplentes estarán Ibáñez, Escobar, Sills, Figueroa, Tevez, Cabrera y Leal.

"Al plantel lo veo bien, con bronca porque ellos mismos consideran que tendrían que tener algunos puntos más de los que tienen", remarcó el Chocho al hablar de cómo los vio en la semana. A la vez que destacó la importancia del regreso de Sarmiento porque "es un futbolista que pisa el área y define" y también el de Guevgeozian porque "lo vi muy bien, incluso mejor que antes de la lesión".