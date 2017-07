De Rosario al país

El arbitraje de Rosario otra vez es noticia a nivel nacional. Nazareno Arasa, con 27 años, jugará su primer partido en la segunda categoría del fútbol argentino. El debut del joven juez surgido de la Asociación Rosarina de Fútbol será esta noche, a las 21, cuando Instituto reciba a Los Andes por la 42ª fecha de la B Nacional.

"Me enteré el lunes de la designación viendo en vivo el sorteo que se realiza en la AFA. Cuando escuché mi apellido no lo podía creer. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. La convocatoria es el premio al sacrificio de muchos años y la quiero compartir con mis familiares, colegas, amigos y a la liga", dijo Arasa minutos antes de emprender el viaje a la ciudad cordobesa en busca de su ansiado sueño.

En la cuna de grandes referentes en el arbitraje local, Saúl Laverni, Claudio Martín, Sergio Pezzotta, Gustavo Lechner, Arasa recordó su inicio en esta profesión. "Todo comenzó cuando tenía 16 años, practicaba vóley y fútbol en Bancario y mi preparador físico Sergio Cabo me inculcó a seguir la carrera deportiva en el arbitraje. Le hice caso y me anoté en los árbitros independientes. En 2006 llegaron las designaciones para dirigir el baby y en 2009 por la Copa Mariano Reyna fui juez principal en el encuentro entre 7 de Setiembre y Olympia", contó el árbitro en barrio Refinería.

A pocas horas de su presentación a nivel nacional Arasa contó sus sensaciones en la previa del cotejo en Alta Córdoba. "Los días pasaron muy rápido y el debut está al caer. En la semana me hice tiempo para ver los videos de ambos equipos e informarme cómo llegan en las tablas de posiciones. No dejé nada al azar y voy muy tranquilo a dirigir", concluyó el nuevo árbitro de la B Nacional.

"Rosario está bien posicionada"

Con el debut de Nazareno Arasa en la B Nacional, la camada de nuevos árbitros viene pisando fuerte a nivel nacional. "Rosario está bien posicionada en el país por los árbitros que nos representan cada fin de semana, como los casos de David Luzzi y Matías Bianchi", sostuvo Araza. Para juez rosarino, llegar a un lugar de privilegio tuvo su fruto. "Desde que comencé a esta profesión tuve que jugar más de 400 partidos entre baby, inferiores, primera división y los torneos Federales A, B y C. Mañana (hoy) será unos de los días más felices de mi vida en esta profesión. Quiero disfrutarlo la máximo", aseveró el debutante.