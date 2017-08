Una semana. Es lo que duró la tranquilidad leprosa. Desde Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) salió una nota con destino a la AFA (ver imagen) reclamando una deuda de Newell's. ¿Por qué? Si el pasado miércoles 23 el mismo gremio, con firma de su titular Sergio Marchi, libró precisamente el "libre deuda" (ver facsímil). ¿Qué cambió? Se ve que los números repasados en la casa que nuclea a los jugadores no concordaron con aquellos 25.570.000 pesos que le habían reclamado a la dirigencia rojinegra para quedar con las cuentas en cero al 30 de junio de 2017. El control administrativo les dio que se habían quedado cortos con ese monto que la institución del parque Independencia cumplió en abonar. Ayer surgió un nuevo reclamo (en el orden de los 5.325.293 pesos), en este caso directamente a la AFA sin oficiar a Newell's. Y acusándolo de falsear la declaración jurada. ¿La respuesta del club? La dio el secretario rojinegro José Menchón: "Abonamos lo que nos pidieron. A la declaración jurada no la presentamos porque nos avaló la Superliga y el libre deuda de Agremiados fue lo que no habilitó a incorporar los refuerzos y a jugar con Unión". ¿Algo más? Desde la casa madre del fútbol deslizaron que esto podría derivar en quita de puntos para la Lepra, algo que no tiene asidero por todas las consideraciones antes mencionadas y debido a que eso debería determinarlo el tribunal de disciplina, si es que llega el informe a esa instancia porque primero debe resolverse en el comité ejecutivo.

Todo empezó a última hora del martes. Con una nota fechada el 29/8 en la que Agremiados envía nota a la AFA "a fin de poner en conocimiento que el Club Atlético Newell's Old Boys ha incumplido con las obligaciones contraídas con los futbolistas profesionales durante la temporada 2016/2017, por lo que solicitamos de manera URGENTE, conforme lo acordado en convenio de fecha 17/08/2017, se intime formalmente _por intermedio de la mesa directiva de la Superliga_ al club infractor a cumplimentar el pago de los salarios adeudados y la presentación de los comprobantes que acrediten los mismos en el plazo perentorio de cinco (5) días corridos desde la notificación de la intimación, y para el caso de incumplimiento al requerimiento efectuado, se apliquen las sanciones previstas en el Boletín Especial 5.359 de vuestra Asociación".

Esta misiva no fue enviada a Newell's, al menos así lo indicaron desde el club. Por lo que se enteraron de esto a través de los medios en la jornada de ayer y que provocó "un torbellino con una serie de incongruencias que nos perjudican, no sólo como dirigentes sino también institucionalmente", señaló Menchón.

"Nadie de Agremiados nos llamó ni nos enviaron una nota. Y no podemos hacer nada hasta recibirla. Seguramente lo trataremos el viernes en la AFA y con la gente de Agremiados. Newell's está dispuesto al diálogo y a resolver este tema. No entendemos qué sucedió", dijo el directivo para recordar que "el miércoles pasado nos dimos la mano y nos dijimos que empezaba una nueva etapa, y ahora nos encontramos con esto".

¿Qué pasó?

"A nosotros desde Agremiados nos dijeron «la deuda es de 25.570.000 pesos» y la saldamos. Es más, hasta dejamos un cheque por 128.000 pesos por una pequeña diferencia que manifestaron que había", confió Menchón en diálogo con Ovación.

Es que el poder lo tenía el gremio de futbolistas y Newell's debía hacer frente al reclamo "sin peros". "Nunca cotejamos los números porque sabíamos de la deuda, confiamos en Agremiados y si no pagábamos no nos habilitaban a los refuerzos y tampoco nos programaban el partido con Unión (jugaron Bianchi, Guevgeozian, Sarmiento y Opazo, mientras Ibáñez estuvo en el banco en el 1-1). Necesitábamos el libre deuda y ellos lo dieron para poder presentarlo en la AFA para arrancar la Superliga", contó el directivo.

¿De dónde aparece esta "nueva deuda"?

En comunicación con La Capital, el líder de FAA Sergio Marchi detalló que "es a raíz de que el club tomó como propios dos depósitos, uno de $ 2.114.259 y $3.211.034, abonados el pasado 10 de agosto, y en realidad no lo habían depositado". Mientras que algunas versiones dicen que esos montos corresponderían a pagos de Banfield y Lanús, que en caso de ser cierto hubieran sido ellos los que jugaron la primera fecha teniendo deuda.

El tema a resolver es cómo Newell's pudo tomar como propios esos montos y que Agremiados se los haya incluido entre sus pagos si lo habitual es que estas cifras se realicen "mediante pagos bancarios", algo lógico por los números que se tratan. Y si es así, ¿cómo hizo el club del Parque para meterse en los controles de FAA?

Además, si la denuncia de Agremiados es "habiendo constatado que el club ut-supra denunciado ha falseado dicha declaración jurada", tal como se manifiesta en la nota presentada en la AFA, el caso sería muchísimo más grave porque la dirigencia leprosa debería afrontar una causa judicial paralela.

"Eso sería tentar contra los principios éticos que marca la ley, pero además reitero que nosotros no presentamos la declaración jurada porque nos avaló la dirigencia de la Superliga. Entonces, es imposible falsear algo que no se hizo. Es muy grave la acusación que se nos hace", detalló el dirigente rojinegro.

El tema extra, quizás el que más preocupó a los hinchas leprosos, es por qué desde la AFA enseguida hubo una manifestación en torno a la quita de puntos, que fue lo que contó el secretario de la Asociación, Pablo Toviggino: "De manera habitual serían 3 puntos, pero si fuera por la adulteración de depósitos se duplicaría la pena y serían 6". Claro que esto sería una vez ingresada la nota de FAA en el tribunal de disciplina, siempre y cuando sea girada por el comité ejecutivo, que se reunirá la próxima semana y que seguramente le de a Newell's días de vista para presentar el descargo. Obviamente, esto si es que no se resuelve el viernes cuando "nos sentemos en Buenos Aires con la gente de Agremiados y de la AFA a cotejar las planillas y los papeles que tenemos todas las partes", confió Menchón.

Mientras que el presidente rojinegro, Eduardo Bermúdez, agregó: "Acá no hay estafa, nadie fraguó nada y sólo abonamos los que nos dijeron de Agremiados. Somos gente de bien y si hay alguna diferencia la saldaremos. Newell's está otra vez de pie y por un problema contable de ellos (FAA) no nos pueden hacer cargo de esto".