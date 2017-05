Pablo Pérez le dio una patada a un juvenil y lo echaron de la práctica.

Temperamental, Pablo Pérez le dio una patada al juvenil atacante Tomás Fernández durante la práctica de fútbol de Boca. El volante, que al rato del incidente se definió como "viejo cascarrabias", fue expulsado del entrenamiento por Guillermo Barros Schelotto, aunque esta medida no pone en duda su presencia ante Estudiantes.

"Me encaró como cincuenta veces y no lo podía parar. En la primera fui fuerte y reboté porque es un tanque y en la segunda le metí la patada de viejo cascarrabias", relató Pérez a Fox Sports sobre la infracción al pibe nacido en Junín.

El mediocampista, de 31 años, aclaró que fue "una jugada normal" de un entrenamiento y que "de esas patadas, hay miles" por día. "Me enojé porque no lo podía parar, me volvió loco", lamentó.

El ex Newell's agregó que después de que el entrenador lo retiró de la práctica prefirió irse "rápido" del complejo de Casa Amarilla y que recién hoy hablará con el Mellizo, además de pedirle perdón al juvenil

En medio de la entrevista, le consultaron a Pérez el nombre del juvenil y lo curioso es que no lo conocía. "No sé el nombre. Suben tantos a hacer fútbol que no lo conozco. Hay que subirlo a primera porque la rompió", manifestó.

Pérez no estuvo contra Arsenal por encontrarse suspendido. Reaparecerá el sábado en lugar del juvenil Gonzalo Maroni.

La formación titular probable será con: Rossi; Peruzzi, Vergini, Insaurralde y Fabra; Barrios, Gago, Pérez y Bentancur; Pavón y Benedetto.





Creció a golpes

Pablo Pérez minimizó la patada que le dio ayer a Tomás Fernández, y lo hizo recordando lo vivido cuando era joven: "Me críe en Newell's con las patadas del Flaco (Rolando) Schiavi".