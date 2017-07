Daniel Angelici disparó más munición pesada sobre Riki Centurión

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, reconoció ayer que Ricardo Centurión no firmó contrato con el club debido "a la última salida" del futbolista, en referencia a la visita del jugador a un boliche de Lanús el pasado sábado, en la que se peleó con un grupo de personas y debió irse del lugar escoltado por la policía.

"Fue a consecuencia de la última salida, mientras sus compañeros estaban trabajando acá en Ciudad del Este. Fue una decisión que hablamos con los dirigentes, con el cuerpo técnico y tomamos la determinación de no hacer uso de la opción que teníamos para comprarlo. Lo lamento porque era un jugador que dentro de la cancha la rompía, que al técnico le gustaba mucho y a nosotros también, pero a veces hay que pensar más en la institución que en las individualidades", explicó el dirigente.

Ante la consulta sobre si el volante ofensivo se hubiera reincorporado al xeneize de no mediar el incidente, Angelici detalló que "la idea" era "firmar el lunes y viajar temprano el martes" a Paraguay, adonde él llegó ayer para reunirse con el DT Barros Schelotto.

El Tano aclaró que "a veces hay que tomar decisiones que no son fáciles", pero lo hizo "pensando que es lo mejor para el club" y consideró que "Boca tiene que estar en los medios por los campeonatos que gane".

Además le recomendó a Centurión "irse afuera, a un lugar en el que no tenga tanta exposición. Tiene que empezar a arreglarse mejor, a saber que es joven, un gran jugador y con una carrera por delante. Pero a esa carrera la tiene que cuidar siendo profesional dentro y fuera de la cancha. Fueron varios problemitas que ha tenido. Lo va a tener que trabajar con sus allegados y superarlo", indicó.

Por otra parte, en el octavo día de actividad en Ciudad del Este, Paraguay, sede de la pretemporada, el capitán Fernando Gago y el zaguero Paolo Goltz, reciente refuerzo, trabajaron separados de la mayoría de sus compañeros.