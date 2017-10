El vicepresidente segundo de Newell's Cristian D'Amico , aseguró que sectores de la oposición que están buscando que el club sea intervenido. Aseguró que después de la batahola, todo se tranquilizó y se aprobó el balance.

En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho el dirigente defendió el trabajo de la comisión directiva y apuntó a los referentes de la oposición Daniel Giraudo y Federico Ripani por provocar el caos. Además dijo que la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) propuso el cuarto intermedio justo cuando los sectores opositores habían perdido en la constitución de las autoridades.

"Lo que pasó ayer no puede ser tomado como un hecho más, la gravedad de las palabras de algunos referentes de la oposición dejan en claro que lo que buscan es un rédito personal por encima del de Newell's , ayer por la tarde indicaron que habían recibido amenazas y nos apuntaron a la comisión directiva como responsables de las consecuencias", arrancó.

"Giraudo y Ripani indicaron que fueron increpados por personas vestidas con los colores de Newell's, encapuchados. Si algún hecho de esos ocurrió, esta comisión directiva es la primera en condenarlo y apoyarlos para que hagan la denuncia en sede judicial", indicó.

En ese sentido recordó que fue víctima de un grave ataque: "Sé de lo que estamos hablando porque no sólo recibí llamados telefónicos, sino que fue víctima de un intento de asesinato cuando volvía de Malvinas con mi hijo de 10 años, me reventaron la chata con diez tiros, mi reacción no fue ir a los medios primero, fui a la Justicia a denunciar el atentado para que lo investiguen".

"Desde ese momento nuestra vida cambió totalmente, vivimos custodiados, mi hijo, mi familia, no tenemos vida social, estamos encerrados en la casa, no me dejaron ir a la cancha, pero asumí un compromiso y por eso me quedé en mi cargo, decidimos que íbamos a cumplir con el socio de Newell's", contó.









D'Amico señaló nuevamente el accionar de Giraudo y Ripani al afirmar que "denunciar mediáticamente amenazas media hora antes de la asamblea es irresponsable, intentaron generar el caos desde un principio buscando una intervención. Tiene que quedar en claro que hay dos personas que vienen fogoneando una intervención en el club".

Respecto a los dichos del titular de la IGPJ, Luciano Lerme, quien señaló que habían sugerido que se postergue la asamblea por diversos incumplimientos, expresó: "La semana pasada esta comisión directiva se predispuso totalmente a todas las medidas de seguridad que planteó la Inspección Jurídica sumadas a las medidas que pedía la oposición, tuvimos dos reuniones, la IGJP le pidió a la oposición postergar la asamblea y ellos dijeron que no".









En referencia a la asamblea D'Amico señaló, "había más de 15 personas de IGJP, todo está registrado por la escribana, está filmado por nosotros y por las cámaras del Ministerio de Seguridad".

"La sugerencia de pasar a un cuarto intermedio la IGJP la hicieron después de que la oposición había perdido las autoridades para la asamblea, eso nos llamó la atención y está filmado", afirmó.

"Desde el viernes estaba todo aclarado, el dictamen del auditor decía que había algunas cosas que no avalaba", manifestó para aclarar que llamaron "a un estudio de auditores reconocido de la ciudad, hicimos un balance crítico y real, no hicimos como la gestión anterior cuando los señores Giraudo y Ripani aprobaron sin pedir jamás un cuarto intermedio, siete años levantó la mano sin decir nada".

Por último aseguró que "el balance está aprobado, es válido, el resto de la asamblea transcurrió en un ambiente tranquilo". E insistió que "después de la batahola que fue un bochorno y una vergüenza, todo se tranquilizó, la asamblea tomó el cauce normal, lo pueden llamar a comisario Hernán Brest que puede contarlo".

"Los únicos videos que están corriendo de la batahola, pero vamos a mostrar los videos cuando Giraudo y Ripani luego de perder las autoridades comenzaron a arengar", dijo.

Por último expresó que si alguien vio barrabravas dentro del estadio cubierto, "entonces hay que reclamar al Ministro de Justicia y a IGPJ para preguntarles a quienes dejaron entrar. Lo que yo sé es que los que ingresaron eran socios con tres años de antigüedad y mayores de edad. Adentro del club había socios no barrabravas"

Por último afirmó que la autoridades del club lamentan lo ocurrido. "No estamos conformes ni contentos con esto, es una locura", finalizó.