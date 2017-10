Cvitanich confirmó que se queda en Banfield pese a la oferta de River

El delantero Darío Cvitanich reconoció hoy la oferta de River Plate para ficharlo, pero remarcó que se quedará en Banfield por decisión de la dirigencia."Acá la dirigencia es la que manda porque tengo un contrato que vence en junio. No tengo nada más que hacer. Me siento orgulloso que un DT como (Marcelo) Gallardo haya pensado en mí", declaró el delantero a TNT Sports, tras la igualdad 1-1 ante Estudiantes por la sexta fecha de la Superliga.Cvitanich, de 33 años, mostró cierta "molestia por cómo se manejaron las cosas", aunque destacó sentirse "muy feliz" en la institución del sur."Salvo que Banfield decida negociarme, me quedo. Siempre que me ha tocado marchare de un club, me he ido con el consenso de la dirigencia", sostuvo.Consultado sobre su molestia, reveló que le planteó al presidente Eduardo Spinosa que le hubiera gustado que hablen con él "antes de salir a hablar con la prensa".El dirigente se reunió este viernes con Eduardo Gamarnik, representante del delantero, y Enzo Francescoli, manager de River, y les ratificó que el futbolista no estaba en venta por lo que, salvo que cambie su postura, el tema parece estar terminado.