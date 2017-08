Cuffaro Russo confirmó: "Delgado vendrá a entrenar a Central Córdoba"

Fueron las palabras de Ariel Cuffaro Russo con respecto a la llegada de Marcelo Delgado para compartir entrenamientos con el plantel charrúa. "Mucho se habló de la llegada del delantero a Córdoba. Pero todavía no hay nada. Con el jugador quedamos que vendrá a entrenar la próxima semana y después veremos cuál será su futuro. Lo importante es que el Chelito aceptó sumarse al grupo y me puso muy contento", confió el entrenador charrúa a Ovación.

Por su parte la dirigencia de Tablada trabaja con la idea de estampar los contratos de Cristian Yassogna y Juan Pablo Pereyra (delanteros), Juan Cassini (defensor) y Mario Paglialunga (volante ex Central).

A la vez el mediocampista Cristian Sánchez volvió a entrenar con el plantel y espera firmar por otra temporada.