Cuestión técnica

Paolo Montero también se reposicionó sobre la imagen de los jugadores que están al borde la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas como Washington Camacho, Germán Herrera, Gustavo Colman y Cristián Villagra puntualmente. Y no es para menos, se viene el clásico el próximo domingo y todos buscarán dar el presente en el Coloso. Pero el entrenador es tajante desde lo conceptual. No piensa ni mira más allá de la cita que le impone el fixture. Por lo tanto, pondrá ante San Lorenzo todas las cartas sobre la mesa y que luego el destino haga lo suyo. "Sé que el derby es diferente a todo, pero ya habrá tiempo para pensar en eso. Antes hay que jugar otro partido, ya que si te va mal, terminaremos la fecha en el puesto 14 y nadie quiere eso"

"No, no hemos hablado nada con ellos sobre ese tema. Pero sabemos que el domingo será un partido difícil y que jugaremos con un rival que lucha por el campeonato y quiere entrar además a la Libertadores. Además, ahora tendremos una serie de cinco fechas en las que nos enfrentaremos a equipos que están apuntando alto y eso nos servirá como medida para saber para qué estamos nosotros. Dependemos de nosotros y sabemos que no podemos perder puntos", afirmó Montero antes de dejar el country.

Luego la charla giró unos instantes sobre el clásico que vivirá la semana que viene la ciudad, pese a que antes habrá un partido que Central deberá estar fuerte tanto mental como futbolísticamente para hacerle morder el polvo al Ciclón, seguir cosechando puntos y potenciar las ideas tácticas.

"Sí, el jugador piensa en el clásico la fecha antes de jugarlo. Pero porque todos se lo hacen recordar. Vas a la panadería y el panadero te lo dice. El portero del edificio también te remarca que hay que ganar. Todo el mundo te lo remarca. Pero lo que debe hacer el futbolista es separarse de eso y enfocarse en lo que vendrá, en este caso San Lorenzo", puntualizó el charrúa.