"Cuando te toca irte de tu casa es triste y duele", lamentó Scocco en su despedida

No estaba cómodo. Era su partido de despedida y mientras jugaba se le cruzaban un montón de sensaciones. Le resultó tan complejo asumir este partido, y también la semana previa, que durante el entretiempo "consensuó" con Juan Pablo Vojvoda que lo reemplace durante el segundo tiempo, según contó el entrenador. Fue un día distinto a todos para el goleador, a tal punto que en vez de hablar en la zona mixta, como es habitual con los futbolistas, lo hizo en la sala de conferencias de prensa del estadio. Con la emoción a flor de piel, el delantero manifestó allí: "Cuando te toca irte de tu casa es triste y duele".

Scocco en ningún momento mencionó a River, su futuro equipo. Dijo que prefería no hacerlo debido a que la negociación todavía no estaba definida, aunque esto es apenas un trámite. Remarcó que se va porque Newell's no puede pagar lo que resta de su pase a Sunderland. "Es una conferencia rara porque si bien todavía no hay nada cerrado, me voy debido a la necesidad del club al no poder afrontar esa deuda con Sunderland. La decisión fue en conjunto pensando en lo mejor para Newell's", dijo.

El atacante expresó sus sensaciones sobre lo vivido en la que fue su última presentación con la camiseta rojinegra. "Fue duro jugar este partido. Se me hizo difícil estar concentrado, estar metido. Siempre voy a estar agradecido por el cariño que la gente me brindó en todo momento. Cuando te toca irte de tu casa es triste y duele, pero siempre pensando en que mis decisiones fueron lo mejor para Newell's".

"Hoy me toca irme pensando en lo mejor para Newell's, porque creo que el club está por delante de todos", agregó.

Scocco no se animó a decir si es posible un regreso. "Cuando me preguntaban si me iba a retirar con esta camiseta, decía que en el fútbol nunca podés manifestar qué puede pasar". Entiende que este adiós es en el "momento final" de su carrera, por lo que dejó traslucir que la chance se reduce. Pero igual no fue categórico. "Nunca se sabe si es una despedida definitiva", dijo.

Lamentó que no se consiguió "el objetivo" de entrar a la Copa Libertadores y dijo que fue un "año difícil" a partir de los roces y disputas con los dirigentes por el reclamo salarial. Planteó que es imprescindible la unidad porque "la situación es complicada en el club".

"No me voy a cansar de decir que lo que nos tocó vivir en este semestre fue duro, difícil, que se podría haber disfrutado de otra manera. Hicimos una campaña buena. El objetivo de clasificar a la Libertadores no lo pudimos conseguir, pero entramos a la Sudamericana. Lo que esperamos es que todo se acomode en Newell's, que el mundo Newell's sea uno. Todos tienen que estar unidos, el oficialismo y la oposición. La situaciones es complicada", manifestó.

El atacante consideró que la imposibilidad de entrar a la Libertadores se debió en cierta medida al "desgaste mental y psicológico" que tuvo el plantel "por cuestiones extrafutbolísticas", aunque inmediatamente sostuvo: "No son excusas, porque los que entramos a la cancha y lo definimos somos nosotros".

Las últimas palabras de Scocco estuvieron referidas nuevamente al público rojinegro. "Estoy agradecido a la gente porque me brindó siempre su cariño, por hacerme sentir esto acá, por brindarme todo su apoyo en momentos buenos y malos, porque también me tocó pasar situaciones difíciles. Siempre voy a decir que en mi carrera deportiva le debo todo a Newell's. Pasé 11 años adentro del club", concluyó.