Cruces para todos los gustos

Los torneos de la Asociación de Hockey del Litoral, en todas sus categorías, van tomando forma, entrando en la fase definitoria. Con los playoffs ya armados, se aguarda por la confirmación de la AHL sobre los días y horarios en los que se disputarán los cruces de primera A. Es un hecho que no sucederán está semana, porque a partir del jueves se jugará el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 18 y a fin de mes, el mismo torneo pero en Sub 21 se disputará en Rosario. Hay que aguardar entonces por las fechas definitivas.

La última jornada de la rueda dos (22ª) dejó armadas las llaves, en todos los niveles. Y en primera A de damas lo más notorio fue la caída de Provincial en su cancha ante Duendes A por 2 a 1, ya que el rojo era el único invicto que le quedaba al torneo y era puntero inamovible desde la jornada anterior. Amén de ello, el Fantasma tuvo sus méritos y quedó segundo. Ambos conjuntos, más Jockey A, fueron los grandes protagonistas de ambas ruedas, ya que alternaron la cima casi exclusivamente entre sí.

Provincial, que por terminar líder se garantizó estar en una superfinal, chocará con Gimnasia y Esgrima B (GER). En la ida y en la vuelta empataron 2 a 2, en el Parque y en barrio Cura. Por ende, más allá del 8º lugar, el equipo mens sana no será hueso fácil de roer para las dirigidas por Ernesto Morlan. Incluso son dos conjuntos muy bien preparados físicamente, por lo que la pelea no estará solamente con la bocha en el palo. GER B, tarde o temprano, complicó a alguno de los que "a priori" tienen más chances de pelear por el título.

Duendes A se recuperó en las fechas finales después de algunos traspiés y pudo quedarse con el segundo lugar de la tabla, que tanto ansiaba tras dejar puntos en el camino. Enfrentará a Universitario, su rival clásico de barrio. El Fantasma ganó 3 a 1 en la primera rueda y 1 a 0 en la segunda.

Jockey A se tuvo que conformar con el tercer lugar de la tabla, aunque mandó en buena parte del certamen y es de los equipos con mayor cantidad de variantes. Su rival será Old Resian, que tuvo una enorme primera ronda, quitándoles puntos a todos los "grandes", jugando con objetivos muy disímiles a los de otros años. Pero se "desinfló" en la segunda parte, con bajas de consideración en los nombres y en el juego. Igualaron 2 a 2 en cancha del tricolor y luego ganó el verdiblanco A en su casa.

Plaza, el campeón vigente, arrancó el año con mucha pérdida de puntos, sufriendo el recambio. Pero en la segunda rueda pisó el acelerador, se fue reencontrando con muchos de los argumentos que lo llevaron a consagrarse el año pasado y terminó cuarto, tranquilo, "cortándose" en ese lugar por varias cabezas. A su rival de cuartos le corresponden los mismos señalamientos: GER A, subcampeón 2016. Si bien no habrá título en juego este encuentro es promesa de partidazo, con cierta remake de la final del año pasado. En la ida ganó GER A 1 a 0 en el Parque y la vuelta fue empate 0 a 0.

Jockey B, que será el único representante rosarino en la Liga Nacional A en 2018, ya está fuera de competencia. Fue 9º y concluyó la temporada, como Bancario, descendido.

Por la promoción con los conjuntos de la B, Duendes B, que terminó 10º, intentará mantener la categoría ante Provincial B. Regatas San Nicolás, 12º, hará lo propio ante Newell's.

Fisherton fue campeón en la B y subió directamente.

Los cruces se definirán con partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva para el mejor posicionado. Si Provincial no gana los playoffs tendrá que ir a una superfinal con el ganador de los mismos para definir al campeón del año.





Jockey, GER y Universitario son semifinalistas