Newell's tuvo otra semana agitada, que incluyó un paro de empleados en repudio a tres despidos, un duro comunicado de los jugadores ante un nuevo incumplimiento dirigencial en el pago de sueldos, la palabra de respaldo total de Diego Osella hacia su plantel y, por último, el levantamiento de la medida de fuerza de los trabajadores con la firma de una conciliación voluntaria, entre la comisión directiva y Utedyc. Aquí la crónica de una semana caliente.

Martes: Otra vez problemas. Comenzó un paro por tiempo indeterminado de parte de los empleados leprosos en repudio a tres despidos de trabajadores que cumplen funciones en la entidad del Parque. La dirigencia manifestó que los despidos eran "indeclinables" y desde la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) lanzaron un paro por tiempo indeterminado. Incluso hubo incertidumbre por la habilitación de las puertas del Coloso para el partido de hoy ante Independiente si es que se mantenía la medida.

Jueves: Duro comunicado de los jugadores. Los jugadores dieron a conocer un comunicado, donde en duros términos se expresaron hacia la dirigencia por los incumplimientos que se vienen repitiendo. Sobre todo después de que surgiera el pedido desde el club de que no depositaran el cheque que debían cobrar esta semana. Este incumplimiento generó un nuevo enojo, que no sólo derivó en que el plantel no entrenara con la ropa de Newell's, sino que difundieran un escrito con fuertes palabras. Ese mismo día, en la página oficial, la entidad salió a contestar y trató de "anónimo" y desconoció que fuera del plantel porque "no está firmado". Pero algunos jugadores le ratificaron a Ovación que "el comunicado era del plantel". En el escrito, tras narrar cada uno de los reclamos, los futbolistas sostuvieron: "Esto demuestra la desidia, el maltrato y la irresponsabilidad de quienes deben conducir tan importante institución, la cual, para mal de males, se encuentra bajo una administración judicial".

Viernes: Osella y el respaldo al plantel. El DT leproso Diego Osella dio otra muestra de respaldo total hacia sus jugadores en una nueva semana agitada. "Desde el primer día que estoy en Newell's he recibido lo mejor de los jugadores y hasta el último día que esté acá voy a estar al lado de ellos porque somos todos uno", expresó en rueda de prensa. "Voy a hablar sólo de fútbol, nada más", advirtió. "Este es un plantel muy profesional, de grandes líderes y con gran sentido de pertenencia. El día a día con los jugadores es fantástico", remarcó. Y en cuanto a lo institucional se logró llegar a un acuerdo entre la dirigencia leprosa y el gremio (Utedyc) para firmar una conciliación voluntaria en el Ministerio de Trabajo, donde se estableció una tregua de 45 días hábiles. En este lapso las partes se comprometieron a definir la situación de los tres empleados despedidos. Mientras tanto los cesanteados seguirán cobrando sus haberes, pero sin cumplir sus funciones laborales.