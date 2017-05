Guillermo Coria, Eduardo Schwank, Daniel Orsanic y sus respectivos equipos de trabajos, testearon ayer y anteayer a talentos en el campus que se desarrolló en Gimnasia y Esgrima, que se cerró con una charla encabezada justamente por ellos tres, dirigida a padres y alumnos.

Tras dos días de trabajo en el que se observaron de cerca a unos 70 chicos en el marco del programa "Nuestro Tenis", que dirige Coria, ex Nº 3 del mundo, del que también participa Schwank y que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación, el Mago dijo, entre conclusiones finales: "Lo más importante no es ser el mejor y ganar el torneo, sino entrenarse y entrenarse bien, respetar al entrenador, alimentarse bien, ir al colegio e ir sumando herramientas al tenis para que cuando llegue el momento de dar el salto a profesionales se esté preparado y que no se pierda tiempo en querer corregir cosas que se corrigen a esta edad. Muchas veces nos concentramos en ser el Nº 1, 2 ó 5 en la categoría tirándola (a la pelota) para arriba y no ocupándonos de trabajar en lo que tenemos que trabajar a esta edad. No hay que quemar etapas".

Por su parte, Daniel Orsanic, capitán del equipo argentino de Copa Davis y director del programa de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, expresó: "Nosotros pensamos que el tenis es un deporte de vínculos, creemos en las relaciones humanas. Hay que partir de la base de que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, sea cual sea su actividad (...) El cuidado de las formas es clave para que los chicos sigan adelante".

Y le dio el cierre a la tarde-noche refiriéndose a esa filosofía que, se entiende, ayudó a conseguir por fin la Ensaladera de Plata el año pasado en Croacia: "Todos valemos igual y merecemos el mismo respeto. Cada uno tiene su función, a cada uno le toca una tarea distinta. A algunos con mayor responsabilidad, a otros con menor, pero estamos convencidos de que cada uno, en lo que le toque hacer, puede ser el mejor y puede marcar una diferencia. Eso es lo que buscamos inculcar. No fue por eso y nada más que por eso que ganamos la Copa Davis. Fue también porque tuvimos unos jugadores que consiguieron resultados extraordinarios y los ganaron en el momento justo. Se sintieron respetados y respaldados más allá del nivel de tenis que tuvieran, ganaran o perdieran. Y esa es la función como padres, que nuestros hijos sientan que nos tienen", concluyó.





María, amores y odios

La rusa Maria Sharapova, quien volvió esta semana al circuito profesional de la WTA después de pasar 15 meses suspendida por doping, le ganó ayer a su compatriota Ekaterina Makarova y avanzó a los cuartos de final de Stuttgart, en Alemania.

Sharapova, ex Nº 1 del mundo y actual 379º, se impuso sobre Makarova (43º) por 7/5 y 6/1 y ahora enfrentará a la estonia Anett Kontaveit, de 21 años, quien eliminó sorpresivamente a la española Garbiñe Muguruza por 2/6, 7/6 (1) y 6/1.

La rusa, de 30 años, recibió una invitación especial para retornar a la actividad en Stuttgart, torneo que ganó en 2012, 2013 y 2014, luego de cumplir el último martes la suspensión de 15 meses por un doping positivo por consumir el fármaco prohibido meldonium. Sin embargo, la "invitación" despertó la bronca de sus colegas, entre ellas la estadounidense Eugenie Bouchard, quien la calificó de "tramposa".





Zeballos, triunfo de jerarquía

Horacio Zeballos sacó un triunfazo en el ATP 500 de Barcelona al ganarle ayer al francés Benoit Paire por 6/4, 3/6 y 7/6 (3), festejando así su cumpleaños 32 con el pase a cuartos de final.

Zeballos, 84º en el ránking mundial, batalló y se quedó con la victoria frente a Paire (49º) tras dos horas y 18 minutos y en busca de las semifinales se medirá hoy con el ruso Karen Khachanov (56º), quien dio la sorpresa al eliminar al belga David Goffin (19º) por 6/7 (7), 6/3 y 6/4.

La muy buena victoria ante el galo fue un inmejorable regalo de cumpleaños para el marplatense, quien consiguió el segundo triunfo consecutivo ante un preclasificado, ya que en octavos dejó en el camino al portugués Joao Sousa (37º).

Hoy, además, el austríaco Dominic Thiem v. el japonés Yuichi Sugita; el británico Nº 1 del mundo Andy Murray v. Albert Ramos; el coreano Hyeon Chung v. el español Rafael Nadal.

En otro orden, el bonaerense Guido Andreozzi abandonó ayer por una lesión en el tercer set de su encuentro frente al indio Ramkumar Ramanathan y quedó eliminado en los cuartos de final del challenger de Tallahassee, EEUU. Andreozzi (125º) jugaba ante Ramanathan (264º) y, tras ganar el primer set 6/4 y caer en el segundo 7/5, se retiró del partido.