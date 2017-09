Copa Davis: Orsanic confía a pleno en su tropa

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, dijo que confía en los tenistas que convocó para jugar el repechaje para mantenerse en el Grupo Mundial contra Kazajistán, en Astaná, entre el viernes y el domingo próximos.

"Confío en nuestros jugadores. Están todos sanos y se están preparando bien. Es el mejor equipo para esta serie. Sé que van a dar lo mejor de sí", dijo Orsanic después del entrenamiento del seleccionado albiceleste, compuesto por Diego Schwartzman, Guido Pella, Andrés Molteni y Máximo González, en la cancha central del National Tennis Centre de Astaná.

Orsanic agregó: "Nos están tratando muy bien. Todos los que trabajan aquí son muy cordiales con nosotros. Estamos muy cómodos. La federación tiene un gran complejo. La velocidad de su cancha es reglamentaria, así que veremos buen tenis este fin de semana".

Por su parte, Diego Schwartzman, primera raqueta nacional, manifestó: "Trataremos de dar lo mejor que tenemos para poner a la Argentina de nuevo en el Grupo Mundial. En la Copa Davis, el ránking nunca fue determinante. Llegar como número uno del equipo -y que este cuente con dos doblistas-, sólo me da la tranquilidad de saber qué días voy a jugar".

Los doblistas del equipo, Machi González y Molteni, son además debutantes en la Davis. Guido Pella, segundo singlista, es el único integrante de la formación campeona el año pasado en Croacia que jugará la serie en Astaná, en la que Argentina intentará mantener la categoría a tan sólo diez meses de haber ganado la Davis por única vez en su historia.

Pella, quien como Schwartzman llegó a Kazajistán luego de participar en el abierto de los Estados Unidos, consideró: "Más allá de que venimos de jugar en una superficie similar hay diferencias notables: acá jugamos en indoor y el viento no nos afectará como sí sucede en el abierto de EEUU".

"Tenemos la suerte de que eligieron la pelota con la que venimos compitiendo en las últimas semanas. De todas maneras, ellos eligieron tanto la cancha como las pelotas, por lo que esto los favorecerá", dijo.

Molteni, en tanto, sostuvo que "será una serie muy dura. Ambos equipos son muy fuertes. Ellos tienen buenos jugadores y los nuestros están pasando por un gran momento".Y agregó: "Creo que será una muy buena serie para las personas que vengan a ver tenis el próximo fin de semana y los argentinos que se levanten tan temprano para alentarnos".

Por último, Máximo González admitió en Astaná que "jugar la Davis era lo que le faltaba a mi carrera". El tandilense de 34 años declaró: "Lo esperé durante muchos años, pero las citaciones no llegaban y lo veía como algo lejano, por eso le agradezco mucho a Orsanic".