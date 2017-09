Consagratoria noche de Scocco con sus cinco goles en el Monumental

Ignacio Scocco jugó hasta último momento con la camiseta de Newell's. Ya se sabía que su destino era River y para debutar una semana después en Asunción, y sin embargo eligió estar en la cancha. El equipo despedía un muy buen torneo con un mal cierre, sin técnico y de regreso a un Coloso lleno luego de purgar una sanción a puertas cerradas. Venía perdiendo con Godoy Cruz 2 a 0 y Nacho pudo irse hasta con un gol que no hubiera cambiado mucho, pero su disparo se fue arriba.

En el equipo de Gallardo debutó bárbaro, con un tiro libre con fortuna que abrió la cuenta del triunfo sobre Guaraní en la ida de los octavos de final, que luego sería sufrido 1-1 y pasaje a cuartos.

Y River para entonces no fue el mismo, porque en el medio se le habían ido dos de sus principales artífices del gol: Sebastián Driussi primero a Rusia y luego, sorpresivamente y con polémica, Lucas Alario a Alemania. La presencia de Scocco cobró entonces más relevancia en la estructura ofensiva millonaria que se había resentido notablemente.

Las dudas recrudecieron cuando en Cochabamba, con el arco vacío y perdiendo 2-0, Nacho la tiró a las nubes. El 3 a 0 final asomaba como lapidario y en la revancha de anoche no había otra que aparecer en plenitud. Y claro que lo hizo Scocco, que en 18 minutos ya había marcados los tres necesarios para empardar la historia y en 12' del segundo ya había hecho otros dos para ser el máximo artillero de River en un partido de Copa Libertadores, el único en marcar esa cantidad en la instancia de cuartos de final. Es más, en Newell's sólo una vez había hecho tres, en el 3-0 a Vélez de marzo pasado en el Coloso, y antes en México para Pumas, ante Querétaro en 2007. "Estoy muy feliz. Quería que me valoraran por lo que hago en la cancha", dijo. Vaya que lo logró.