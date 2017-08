Concentración inolvidable

La concentración nacional en la que participó Julieta Correale, que dejó asentada así la primera participación rosarina en Las Pumas Seven, se llevó a cabo entre el 24 y 28 de julio en La Plata Rugby Club. De ella formaron parte 17 jugadoras y fueron cinco días intensos de gimnasio, destrezas, trabajo táctico y observación de videos. La misma incluyó amistosos frente a los juveniles del club anfitrión. En la nota con Ovación, Julieta contó que "recién en el tercer o cuarto día tomé dimensión de dónde estaba" y que cuando le dieron la ropa para jugar fue un shock: "Me miré la camiseta y la verdad es que no lo podía creer".