Con Ruben adentro, falta el acompañante para el ataque canalla

Si hay alguien al que le vino fenómeno el parate por las eliminatorias sudamericanas fue a Marco Ruben. El centrodelantero y capitán canalla llegará con casi veinte días de recuperación luego de la molestia intercostal que arrastra desde Temperley y no hay dudas de que estará entre los once de Paolo Montero para afrontar un partido que en Central apuestan a que sea una bisagra en la Superliga. Es que el equipo aún no ganó, arrastra más fechas sin victorias desde el campeonato pasado que llega a 10 y el principal referente no puede faltar. Además porque las dos victorias del semestre en Copa Argentina fueron con él en la cancha pese a que no marcó goles. Lo que resta dilucidar es si lo acompañará Fernando Zampedri o Germán Herrera.

Ruben sufrió un duro golpe en la parrilla intercostal izquierda en el empate 1 a 1 con Temperley por la 3ª fecha, fue preservado ante Banfield y estuvo, infiltrado, en la victoria clave ante Boca. Luego no pudo jugar en San Juan por igual razón, pero ahora seguramente estará ante Argentinos.

El 9 canalla viene con una sequía importante también, porque su último gol fue en el clásico ante Newell's en el parque Independencia, pero en el encuentro de 8º de final de Copa Argentina en Mendoza mostró que es importante por lo que transmite, por más que no parece estar en las mejores condiciones físicas. De hecho, no pudo hacer bien la pretemporada por una operación del pie y ahora está lesión también lo retrasó.

Sin embargo, en las dos únicas victorias del semestre, la mencionada ante Boca y ante Deportivo Riestra, ambas por Copa Argentina, Ruben fue el titular. Con Herrera en el primer caso y con Zampedri en el segundo.

Precisamente, con Ruben adentro, Montero deberá decidir el acompañante. Zampedri tiene ventaja porque en definitiva es el goleador canalla del semestre con 3 tantos y 2 de ellos los hizo mientras estaba el capitán en cancha (Riestra y Temperley). Pero la incógnita quedó instalada porque no hay dudas de que el entrerriano juega en la posición del de Capitán Bermúdez, quien pareció ceder más su lugar en las ocasiones que jugaron juntos. No por nada ante Boca el uruguayo ubicó a Herrera a su lado, porque el Chaqueño puede ir más por afuera pese a que también le gusta mucho el área. Y como le salió bien, no hay que descartar esa opción.

En todo caso, Montero tiene un interesante dilema. Lo que no entra en la cabeza es que se decida por Zampedri y Herrera y deje afuera a Ruben. Si el 9 está bien, jugará y ante Argentinos parece una fija. Con Marcelo Ortiz y Elías Gómez para entrar por los suspendidos Tobio y Parot, sólo le quedará resolver esta situación.