"Con los refuerzos buscamos personalidad", afirmó Montero

Refuerzos. Una palabra que en Central se conjuga en presente y futuro. Sin fútbol en el medio, todo se reduce a los nombres que llegaron y que podrían llegar para el armado del equipo que Paolo Montero tiene en mente. Tras la práctica vespertina, y quizá sin los datos finos de las tratativas que la dirigencia llevaba adelante por esas horas (ver aparte), el DT se explayó en los nombres que considera clave, que no son otros que los que se conocen. Confianza plena en Jonathan Galván. Insistencia por el Ruso Rodríguez. Un fuerte deseo por Leonardo Gil. Por ahí pasan las prioridades del uruguayo, quien pone el énfasis básicamente en la "personalidad".

"Las expectativas son las mismas que las del semestre pasado, pero con un tiempo ya de experiencia y de conocimiento no sólo del club, sino de la ciudad. Todos saben que se fueron jugadores importantes, por lo que los que llegan tienen que ser importantes", relató Montero, quien esa idea de "personalidad" a la que varias veces hizo referencia la emparentó con Galván, de quien considera "puede ser el reemplazante" de Javier Pinola. "Es un jugador importante a pesar de su juventud porque hace mucho que juega en primera. Por algo lo elegimos. Siempre les digo que en lo que más nos fijamos es en la personalidad por el tema de las presiones que hay acá en Central. Obvio que también están las cuestiones técnicas y tácticas, pero poder soportar las presiones es fundamental".

Se habló de otros jugadores que, a priori, tenían

más recorrido.

Sí, pero lo de Tesillo no se pudo dar por las pretensiones del presidente de Independiente Santa Fe de Colombia y por eso optamos por no insistir y cambiar. Pero junto con Tesillo estaba la posibilidad de Galván.

¿El central que también llegaría sería alguien de jerarquía o más como apuesta y te la jugarías con Galván?

Sería alguien como apuesta.

Lo que parece es que el jugador de renombre para reemplazar a Pinola no llegó.

Sí, pero hay que esperar cuando Galván cumpla 34 años para ver qué jugador tiene más jerarquía. Es un jugador joven, pero que hace mucho tiempo que está jugando en primera. Te podrá gustar o no de la forma que (Darío, ex DT de Aldosivi) Franco hacía jugar al equipo, pero siempre intentó ser muy ofensivo y eso hizo que Galván ya sepa lo que es jugar en la mitad de la cancha. Eso es algo que nos llevó a elegirlo.

¿Estás conforme con la cantidad de refuerzos que tenés hoy?

Sí, por el momento estamos contentos porque los jugadores que pedimos están llegando. Después, en las negociaciones hay siempre dos partes y no se pueden cerrar de un día para el otro, por eso se hacen largas. Hay que tener paciencia y saber que el libro de pases cierra a fines de agosto.

Lo idea es hacer la pretemporada con todos los refuerzos. ¿Cuándo imaginás que vas a tener el equipo completo, o no te preocupa el tiempo mientras lleguen todos los jugadores que pediste?

Claro que me preocupa, pero hay que ser un poco elásticos porque las negociaciones a veces salen rápido y otras no. Mirá lo que pasa con el Ruso Rodríguez, con él venimos hablando desde hace tres meses y por todos los problemas que tiene con Independiente se está sufriendo mucho para traerlo.

Leonardo Gil reconoció hoy (ayer) que te habías comunicado con él. ¿Es un jugador al que lo tenés

como prioridad?

Sí, es una prioridad. Lo llamé estando de vacaciones porque su objetivo era salir del país. Le dije que como ex jugador le deseaba que se le dé la posibilidad de jugar afuera, pero que como entrenador de Central le deseaba lo contrario para que pudiera pensar en nosotros. Le dije que nos gustaría tenerlo en el equipo.

¿Creés que hay chances concretas de que venga?

¿Y si no es él pensás en otro volante, o considerás que tiene que ser Gil sí o sí?

Por el momento es él y creo que hay chances. Es un jugador importante, que quieren otros equipos, y lo demostró en el partido contra nosotros. Creo que fue uno de los mejores volantes del fútbol argentino en el semestre pasado y por eso lo quieren de varios lados.

¿La misma prioridad

la tenés con el tema

del Ruso Rodríguez?

Totalmente, el Ruso es la prioridad. Ya lo conocemos y es un jugador con muchísima personalidad. Aparte sabe cómo queremos jugar. Estoy convencido que se va a hacer y seguirá con nosotros.

En la medida que van sumando jugadores,

pensás en el equipo con

el esquema anterior o

tenés en mente modificar

algo desde lo táctico?

Si llega a venir otro zaguero con cualidades tenemos pensado en hacer otro esquema, por ahí con línea de tres. Podemos cambiar el esquema para algunos partidos, como hicimos en Colón y Boca Unidos.