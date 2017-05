Si los titulares hacen fútbol y no sienten molestias en la práctica principal de la semana, es un hecho que serán de la partida. Es lo que sucederá en la formación de Newell's para visitar a Huracán el sábado a las 16 y con arbitraje de Héctor Paletta. El entrenador Diego Osella pudo ver en acción ayer a Ignacio Scocco y Joel Amoroso para comprobar que si bien el martes presentaban una carga muscular, a la hora de correr detrás de la pelota no tuvieron problemas. De esta manera, de no mediar inconvenientes de último momento hoy estarán en el entrenamiento táctico y de pelota parada.

Igual, el DT los hizo jugar un tiempo y después los reemplazó. En lugar de Amoroso incluyó a Jacobo Mansilla (fue quien lo suplantó en el final del partido frente a Aldosivi, y a quien le hicieron el penal que derivó en el 3-0) y por Nacho hizo ingresar a Víctor Figueroa (no tuvo problemas con el dolor en el empeine que presentó al arrancar la semana), que fue quien conquistó ese tercer tanto en Mar del Plata y es la primera opción a mano si no pueden jugar cualquiera de los tres de arriba.

Obviamente, esta última variante hizo que Osella tuviera que modificar el sistema táctico del equipo al prescindir del delantero goleador, por lo que Maxi Rodríguez ofició de falso punta y Figueroa se movió más libre en la zona media acompañando al Gato Formica. Claro que esto sería una variante por si el partido en cancha quemera lo amerita.

Una alternativa que siempre el entrenador tiene a mano, ya que en el plantel no cuenta con un reemplazante de las características de Nacho Scocco. El único sería el juvenil delantero Matías Tissera, a quien aún no ve preparado para tener la chance de reemplazarlo, sobre todo en una instancia clave en la que Newell's se juega mucho para seguir prendido en la pelea grande.

Esta era una chance que el DT también tenía prevista en caso de que en el último partido en cancha de Aldosivi hubiese sido amonestado Scocco (tiene 4 amarillas) y no pudiera jugar ante Huracán. Pero como al goleador leproso no lo amonestaron, ni se hizo amonestar, que era lo lógico en casos como el que se le presenta a Newell's debido al riesgo de perderlo para la seguidilla de cotejos trascendentes con Independiente, Boca y Central, el esquema habitual no se tocará.

Así las cosas, de arranque en Parque Patricios, los once rojinegros serán Luciano Pocrnjic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Nehuén Paz; Juan Ignacio Sills y Facundo Quignón; Joel Amoroso, Mauro Formica y Maxi Rodríguez; Ignacio Scocco.

Por otra parte, en la jornada de ayer Osella también pudo ver en acción a Mauricio Tevez, quien se recupera de una operación del quinto metatarsiano de un pie y en cualquier momento reaparece, tal vez en reserva, de cara al final del torneo. Una opción ofensiva que sería oportuna para este Newell's.





Domingo

Newell's volvería a jugar un día domingo por primera vez en el 2017 en la 23ª fecha ante Independiente, en el Coloso. No está oficializado y también resta definir el horario.