"Con la fuerza para seguir"

La semana estuvo cargada de especulaciones desde la caída de Los Pumas ante Nueva Zelanda en Vélez. Se agudizó anoche tras una nueva caída. Pero por ahora Daniel Hourcade no se va y así lo dejó claro en conferencia de prensa, probablemente la más esperada desde que es entrenador de Los Pumas, en 2014. "Tengo contrato hasta fin de año y voy a cumplirlo. Un mal momento no me va a vencer", manifestó.

Apenas instantes después de la finalización de partido, en la cuenta de Twitter del entrenador tucumano apareció un "Muchas gracias" que hizo pensar en una posible renuncia. Sin embargo, sólo fueron dos palabras sujetas a las interpretaciones. Un rato después despejó cualquier duda y sostuvo que seguirá.

Más allá de esa decisión, su futuro también depende de lo que decida la UAR. Hourcade lo sabe. "Estoy con toda la fuerza para seguir, pero no podés continuar si no tenés el apoyo de toda la dirigencia", manifestó.

El martes, desde la UAR brindarán una conferencia de prensa sobre diversos temas: nuevos cuerpos técnicos de Jaguares, Pumitas, política para con los jugadores "extranjeros". Y quizás algo más. Banca total o cambio de nombres.