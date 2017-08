Con el Gálvez a reventar por el aniversario del Turismo Carretera

El autódromo inaugurado por Juan Domingo Péron en 1953 estará a reventar el domingo cuando el Turismo Carretera dispute la carrera de los 80 años sobre la pista del circuito número 12 de 5.641 metros de extensión, el más veloz de los posibles. Y con un recorrido nada menos que de 1.000 kilómetros, que demandará unas seis horas aproximadas de duración. Las entradas generales ya están agotadas y aunque quedan algunas de boxes a 3.500 pesos, el Oscar y Juan Gálvez lucirá repleto para una ocasión única. Hoy habrá sólo tandas de entrenamientos, lo mismo que mañana, mientras que el domingo será la gran final desde las 10.15, a 178 vueltas.

Ayer la ACTC informó que no había más disponibilidad de entradas generales y recomendó llegar con mucha antelación al autódromo el domingo, ya que en caso de que haya más gente de la permitida se cerrarán las puertas. No habrá clasificación ni series, sino una final única que se largará con la clasificación final de Paraná, lo cual no dejó bien parado a los pilotos zonales.

El mejor será el de Carreras, Juan Marcos Angelini (con dos invitados: Luciano Ventricelli y el de Reconquista Ricardo Degoumois, reciente ganador primerizo en TC Mouras), quien partirá 17º. El parejense Facundo Ardusso (con Tomás Urretavizcaya, ya que no le autorizaron a Ignacio Julián), quien reventó una goma en Paraná cuando era 3º, partirá 35º. El Colo Diruscio, de Cuatro Esquinas (junto a Diego Verriello y Santiago Alvarez) saldrá 32º y el rafalino Nico González (con Zapallito Sánchez y Damián Markel) saldrá 39º. Marcos Muchiut (Guadalupe Norte) partirá 21º, invitado de Mariano Werner.

Fiesta del interzonal en Totoras

El Interzonal de Racingkart fue un éxito en Unión de Totoras, con 235 pilotos y mil espectadores para las diferentes categorías, que tuvieron estos ganadores:125 Inter Senior: Fabián Caballero (Casilda); 125 Inter: Brian Lucieti (Las Parejas); 125 Libre: Luciano Gamulin (Carmen del Sauce); 125 Junior: Valentín Copari (San José de La Esquina); 150 Juvenil: Donato Yoco (Bigand); 125 Standar: Agustina Matio (V. G. Gálvez); 125 Superpromo: Luciano Gamulin;150 Varillero: Ignacio Guini (Pergamino); 150 Kajak Mayor: Luciano Gamulin; 150 Kajak Senior: Pablo Bruno (El Trébol); 110 Escuela: Nicolás Fuca (Zavalla); 150 Multimarca Mayor: Emiliano Moreti (Coronel Domínguez); 125 Senior: Brian Lucieti (Las Parejas); 110 Senior: Federico Cabrera (Casilda); 110 Prejunior: Mateo Negrini (Colón). La próxima será en Bigand el 20 de agosto para Racing Centro y Sur. El interzonal, en setiembre.