Newell's debía sacarse la mufa. Brian Sarmiento también activarse para ahuyentar la "mala onda". Y las dos cosas bien temprano aparecieron ayer en el Parque, porque el equipo del Chocho volvió a la victoria y el diez gritó por primera vez con la camiseta rojinegra. Para delirar, emocionarse hasta las lágrimas, zapatear en el codo entre la popular Maradona y la doble visera, y sacarse esa energía negativa que lo acompañó en este inicio de Superliga, no sólo por no poder convertir, sino por las lesiones que por momentos lo mantuvieron inactivo.

En la jornada dominguera no había espacio para otro resultado que no fuera sumar de a tres. El rendimiento futbolístico que venía desplegando el equipo, más los problemas institucionales, influyeron a la hora de imponer un contagio y estar acompañado por los rojinegros. Pero sin dudas que el bono obligatorio incurrió en la merma de público en bolsillos saqueados de los hinchas por una realidad económica que sigue golpeando —como casi siempre— a los argentinos. Más aún cuando se transita el final del mes. Todo este combo atentó contra un público que ayer no pudo estar para gozar del segundo triunfo leproso en el torneo y tuvo que pegarse a las radios o buscar algún lugar o bar con el pack del fútbol adquirido.

Mucha de la atención se focalizó en Sarmiento, quizás el jugador que sobresalió por su gol y por el centro perfecto que derivó en el segundo grito leproso. Con poco se quedó con el podio en un partido sin demasiados brillos ni exquisiteces. Porque Newell's no es de los que relumbran, menos todavía un Chacarita apático y deslucido. Y por eso la Lepra no podía darse el lujo de desaprovechar la oportunidad de volver a ganar con el fin de poner un manto de piedad y tranquilidad al andar del club, tanto desde lo futbolístico como en lo institucional.

Dentro de la pobreza de fútbol de ayer en el Parque, con muy poquito Sarmiento sobresalió sobre el resto. Por jugadas y momentos clave para que el rojinegro lograra lo pretendido. Sumar de a tres otra vez, pegar un salto en la tabla y llenarse de paz, una palabra ausente en el diccionario leproso. Al menos por algunos días. El diez no sólo debutó en la red con la rojinegra, también rompió el cero en la recorrida hacia el triunfo. Y después metió un centro perfecto para que Bianchi pusiera la cabeza y estableciera el 2-0 parcial. Dentro de la escasez futbolística de la Lepra estas acciones fueron mucho para un equipo obligado a regresar al camino de la victoria.

Poco fútbol en el Coloso. Sin grandes lucimientos ni individuales ni colectivos. Sarmiento, quien le tributó la camiseta a una hincha ubicada en la platea del museo, se quedó con el podio por todo lo expuesto. Sí, aparecer en dos acciones justas para que Newell's marcara la diferencia y se aferrara a los puntos en disputa. Y para que el bonus track del domingo fuera de Brian.

En procura de jugar con regularidad

Las lesiones no le permitieron tener regularidad a Sarmiento desde que llegó a Newell's. En el debut, frente a Unión (1-0), ingresó en la segunda etapa porque venía de una distensión en el sóleo. Luego fue titular contra Godoy Cruz (1-2), por Copa Argentina, y Huracán (0-1). En este partido salió en el segundo tiempo y una distensión en el bíceps femoral lo dejó al margen ante Olimpo (2-0), Lanús (0-1) y Godoy Cruz (0-0). Reapareció ante Vélez (0-1) y ayer volvió a jugar.