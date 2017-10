Con cambios y obligaciones en el once de Montero

Paolo Montero no tiene más dudas. Desde su entorno afirmaron que Fernando Zampedri será el compañero de fórmula de Marco Ruben en el ataque. El ex Atlético de Tucumán tratará además de ratificar su buen presente en el club, ya que es el goleador del equipo. A eso hay que sumarle que el entrenador hará tres variantes, pese a que no las oficializó, en relación al equipo que viene de caer en San Juan para recibir esta tarde a Argentinos.

Como Fernando Tobio y Alfonso Parot fueron expulsados ante San Martín, Montero apostó por la vuelta de Washington Camacho en lugar del ex Boca. Claro que el uruguayo no ocupará la zaga sino el sector derecho del mediocampo. Quien volverá a la última línea será Mauricio Martínez. Y por el chileno ingresará Elías Gómez.

En consecuencia, el equipo arrancará atrás con Rodríguez en el arco; Ferrari, Leguizamón, Martínez y Parot en el sector defensivo. La zona de volantes también fue retocada. Romero será el volante tapón. Camacho comenzará por derecha, Gil por el centro y Colman por izquierda. Pero una vez que empiece el show, los tres rotarán posiciones. Y arriba, Zampedri seguirá entre los once. No obstante, Marco Ruben volverá a estar desde el vamos. Ingresará por el Chaqueño Herrera. Por lo visto, el DT ya tiene todo cocinado. Ahora resta que el equipo sume un triunfo.