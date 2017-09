Newell's volvió ayer por la mañana a los entrenamientos, luego de lo que fue la gran victoria del sábado frente a Olimpo (2-0) en el Coloso Marcelo Bielsa y ya apuntando los cañones a lo que será el duelo ante Lanús, por la cuarta fecha de la Superliga, programado para el lunes a las 19.05, con arbitraje de Fernando Rapallini, en la fortaleza granate. Todo indica que, si bien se trata del arranque de la semana y hay varias prácticas por delante, el Chocho Llop está en condiciones de repetir la alineación titular, ya que seguirán afuera de la consideración el enganche Brian Sarmiento y el delantero Mauro Guevgeozian, ambos recuperándose de sus respectivas lesiones musculares.

Está claro que los futbolistas leprosos y el cuerpo técnico necesitaban un resultado positivo para revitalizar la confianza y levantar la autoestima. Newell's no había podido vencer aún en la Superliga (1-1 ante Unión en el Parque y 0-1 con Huracán en el Tomás Ducó) y además estuvo de por medio la eliminación en la Copa Argentina (0-1 con Godoy Cruz). Por eso ayer al campamento rojinegro volvieron las sonrisas en lo que fue el reencuentro del grupo tras el primer éxito de este semestre.

Demás está decir que Newell's aún tiene muchísimas cosas por corregir en cuanto al funcionamiento aceitado de todas sus líneas, pero ante Olimpo logró un rendimiento más que aceptable, se impuso en el trámite, armó dos goles de buena factura (Luis Leal y Joaquín Torres), mantuvo la valla invicta y en el balance general de las acciones terminó justificando ampliamente la victoria.

Incluso logró este óptimo resultado sin dos de sus habituales titulares como Sarmiento y Guevgeozian, ambos recuperándose de sus respectivas distensiones musculares y que todavía seguirán realizando tareas diferenciadas, por lo que no serán tenidos en cuenta para Lanús.

Pero tal vez el dato saliente del triunfo ante los bahienses fue que estuvieron en cancha varios pibes, como Milton Valenzuela, Braian Rivero, Joaquín Torres, Héctor Fértoli y Enzo Cabrera (debut absoluto), cinco eslabones valiosos de la última camada de la cantera rojinegra. Y acá el gran mérito es del Chocho Llop por darle plena confianza a los pibes en un momento complejo de la institución.

En consecuencia, por todos estos argumentos mencionados fue más que auspicioso lo que entregó la victoria ante Olimpo, al menos para que el DT prepare con absoluta tranquilidad el choque ante el granate, rival que justamente mañana por la noche jugará ante San Lorenzo por la Copa Libertadores, como local, la revancha tras el 0-2 de la ida.

De esta manera ayer el semblante fue el mejor en Bella Vista. Sin dudas que la victoria fue una bocanada de oxígeno para el ciclo de Llop y una inyección de confianza para este plantel que realizó una dura pretemporada, por lo que necesitaba un triunfo claro como el que logró ante Olimpo en la Superliga para mirar con optimismo el futuro.

Así, para visitar el lunes a Lanús los once que alistaría Juan Manuel Llop serían: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Nery Leyes; Joaquín Torres, Braian Rivero, Víctor Figueroa y Héctor Fértoli; Luis Leal.