Vaya que fue un fin de semana a pura adrenalina. Porque el equipo Sportteam, que cobija a una parte de los representantes de Renault en la categoría, fue el gran destacado de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Por un lado tuvo al binomio integrado por Emiliano Spataro y Christian Ledesma como vencedor de la 9ª fecha que ofreció el Súper TC2000 en el coliseo porteño. Y por el otro mostró al final de la jornada al parejense Facundo Ardusso como el único líder del certamen pese a haber terminado 15º. La final fue muy vibrante bajo la lluvia.

La competencia, pactada en principio a 34 vueltas, culminó por tiempo a los 75 minutos cuando se habían cumplido 26 giros al circuito número 15 del Gálvez, que tiene de 5.958 metros de extensión.

Segunda terminó la dupla de Juan Angel Rosso y Sebastián Pelusso (Focus), quienes fueron la revelación a la hora del plato principal. Completaron el podio Bernardo Llaver y Santiago Urrutia (Cruze).

Lo concreto es que el festejo en pista no fue ni para Ardusso (Renault) ni para Werner (Peugeot). Los flashes apuntaron al Fluence de Spataro, que había quedado semidestruido el viernes en la prueba de invitados cuando lo manejaba Ledesma.

Pero luego de un arduo trabajo de los mecánicos, el auto salió a pista el sábado. Y todo esfuerzo tiene su recompensa. Porque tras haber largado 17º, Lesdesma comenzó a ganar terreno tras el warm up que las autoridades deportivas resolvieron hacer minutos antes de la final.

El motivo era intentar secar los peligrosos charcos de agua que presentó el circuito en algunos tramos tras la lluvia caída en la madrugada de ayer. A todo esto, Risatti iba adelante con el Renault del poleman Ardusso.

No obstante, la carrera comenzó a tener varias neutralizaciones. A eso hay que sumarle que el cambio de pilotos obligado era bastante desprolijo en la calle de boxes.

Para los giros finales quedó reservada la emoción de una competencia que terminó por tiempo a causa de tantas interrupciones. La aparición de una garúa benefició a Peluso (Ford) tras superar a Pernía y Werner, que venían con gomas lisas.

Cuando la llovizna ya era más intensa, en su búsqueda fue Spataro. Y finalmente ganó el piloto de Lanús, luego de un par de maniobras ásperas, y mientras Ardusso cedía posiciones llamativamente hasta quedar 15º. ¿Le pifió al correr con gomas lisas? Igual quedó como único líder y es lo que cuenta.

Detrás de sexteto que subió al podio se ubicaron Facundo Chapur y Franco Girolami (408), Damián Fineschi y Juan Manuel Silva (Focus), Martín Moggia y Humberto Krujoski (Citroen C4). La dupla Rossi-López (Toyota) fue 16º. En tanto, el zonal Fabián Yannantuoni no terminó la competencia con el 408 en un domingo a puro vértigo.

Expo Lole

La carrera además exhibió la "Expo Lole", en homenaje a Carlos Alberto Reutemann. La máxima atracción fue el Williams FW07B que utilizó en la temporada 1980 de Fórmula 1.





Pequeño toro salvaje

Esta vez no fue tan aburrida. Ni tan lógica. La final del Gran Premio de Malasia tuvo un sorprendente ganador. Max Verstappen (Red Bull) obtuvo un triunfazo en la pista de Sepang. El valor agregado es que lo hizo el día después de haber cumplido 20 años. El holandés dejó atrás al líder del Mundial, el inglés Lewis Hamilton, (Mercedes) y a su coequier Daniel Ricciardo, en una carrera en la que Sebastian Vettel (Ferrari) fue cuarto tras largar último.

En un fin de semana en el que sorteó todo tipo de inconvenientes, Vettel protagonizó una espectacular remontada que incluyó la vuelta más rápida en carrera con 1m 34s 080/1000, a una media de 212,5 kilómetros.

El alemán no sólo ganó 15 posiciones sino además exhibió que su nuevo motor ganó 15 km/hora. Lo que resta del calendario es prometedor para la escudería italiana, pese a que Hamilton no se baja de la cima. La nota oscura fue que el finés Kimi Raikkonen no tomó la salida en la carrera por un problema mecánico.

Max Verstappen celebró su cumpleaños ayer ganando. Lo hizo manejando con estilo, haciendo una excelente maniobra para rebasar al poleman Hamilton en la cuarta vuelta y manteniendo la serenidad en todo momento hasta cruzar la bandera a cuadros antes que todos.

Valtteri Bottas (Mercedes) fue 5º, Sergio Pérez (Force India) 6º, Stoffel Vandoorne (McLaren) 7º, Lance Stroll (Williams) 8º, Felipe Massa (Williams) 9º, Esteban Ocon (Force India) 10º y Fernando Alonso 11º.

Restan cinco fechas para el cierre de temporada. Y la lucha por el cetro quedó centrada más que nunca entre Hamilton y Vettel, pero el inglés le lleva 34 puntos al alemán. La próxima cita será entre el 6 y 8 en Suzuka, Japón.





Mercado fue 6º en Francia

Esta vez anduvo mejor. Leandro Mercado finalizó ayer sexto en la segunda carrera que ofreció el Superbike. El cordobés (Aprilia) terminó redondeando un buen trabajo en el trazado francés de Magny Cours, por la 11ª fecha del calendario. La carrera quedó en manos de Chaz Davies (Ducati) por acumulado, seguido por Alex Lowes (Yamaha) y Michael van der Mark (Yamaha).

Cabe destacar que el oriundo de Jesús María había terminado en la séptima posición en la carrera del sábado. Como dato extra hay que destacar que Tati Mercado ocupa la 12º colocación en el campeonato, con 103 unidades. El puntero es el norirlandés Jonathan Rea (Kawasaki), con 456 puntos. La próxima cita entre el 20 y 22 en el circuito de Jerez de la Frontera, España.