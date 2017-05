Colman se sumaría hoy

Gustavo Colman no estuvo tampoco en el entrenamiento de ayer, por lo que su presencia en el partido del domingo está más que en duda. El cuerpo técnico tiene la información de que el volante se reincorporará hoy (tuvo unos días de licencia por el fallecimiento de su padre) y si eso sucede se analizará si está en condiciones de jugar, aunque después de dos días sin prácticas es poco probable que eso suceda. Con este panorama, esa sería la gran duda del técnico Paolo Montero. Si Colman finalmente no juega su lugar podría ser ocupado por Leonel Rivas, quien fue quien lo reemplazó ante Aldosivi. También está la chance del ingreso de Maximiliano Lovera y que Camacho se tire unos metros hacia el centro. Por las dudas, también está la posibilidad de Mauricio Martínez. En el resto no habría cambios, más teniendo en cuenta que el equipo viene de sumar de a tres.