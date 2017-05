El técnico académico Diego Cocca realizó ayer la práctica de fútbol formal en la que probó variantes en todas las líneas para visitar a Temperley, mañana a las 20.

En defensa ubicó al ex canalla Pablo Alvarez en lugar del ex leproso Emanuel Insúa sobre la banda izquierda, por cuestiones tácticas. En la mitad de la cancha puso a Gastón Díaz sobre el andarivel derecho por el suspendido Luciano Aued (llegó a las cinco amarillas) y corrió a Marcelo Meli al centro del campo junto con Diego González. Además dispuso que Santiago Rosales ocupe la banda izquierda por Marcos Acuña, que no participó por razones familiares que podrían marginarlo del partido. Y por último, en la zona de ataque, Pablo Cuadra se ubicó en lugar del lesionado Lautaro Martinez (distensión en el isquiotibial derecho) junto a Gustavo Bou.

Así, el equipo que probó el DT y que se perfila para arrancar sería con Orion; Pillud, Barbieri, Torsiglieri y Alvarez; Díaz, Meli, González y Rosales; Cuadra y Bou.