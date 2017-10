Cobraron agosto y reclaman septiembre

Newell's le abonó ayer el 50 por ciento que restaba del sueldo de agosto a los empleados, pero ahora el conflicto radica en los haberes ya vencidos que no se saldaron del mes de septiembre. En este sentido el gremio Utedyc espera para hoy que haya alguna novedad en el pago y en caso de no ocurrir aprovecharán la convocatoria a la asamblea de socios de esta tarde en el Coloso para dar a conocer ante los medios de prensa los pasos a seguir. En principio no tomarán la decisión de ir al paro, pero sí estarán alertas. Aunque en caso de no tener acreditado el sueldo el límite para decretar una medida de fuerza sería el domingo 29 de octubre, cuando Newell's reciba a Chacarita, por la Superliga. Igual desde la dirigencia confiaron que en los próximos días habrá novedades positivas en cuanto al pago de los sueldos.