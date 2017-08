Cinco jugadores repetirían en el estreno leproso en la Superliga

Juan Manuel Llop está terminando de pulir los últimos detalles de cara a lo que será el estreno en el campeonato, cuando el lunes por la noche los rojinegros reciban a Unión en el Coloso. Ya están entrenando a la par del grupo tanto Brian Sarmiento como Nery Leyes, dos futbolistas que se están recuperando de lesiones y que, si bien asoman como titulares en un futuro cercano, todo indica que no llegarían al ciento por ciento al estreno ante el tatengue. Pero más allá de estos dos casos puntuales, el Chocho ya tendría definido al once inicial para salir al ruedo en la flamante Superliga. Y en la antesala de la primera fecha vale marcar que serían cinco los jugadores que repetirán en referencia al equipo que cerró el torneo pasado cuando el DT era el interino Juan Pablo Vojvoda.

De los once jugadores que serían de la partida el lunes ante Unión (por ahora sin la confirmación de Llop), se repetirían 5 futbolistas de los que cerraron el torneo anterior frente a Godoy Cruz, en el 0-2 en el Coloso, el pasado 27 de junio. En el arco seguirá Luciano Pocrnjic, el nuevo capitán leproso tras las salidas de Maximiliano Rodríguez e Ignacio Scocco. Por su parte, en la defensa se repetirían los marcadores de punta. En la derecha seguiría José San Román, goleador rojinegro en los amistosos de la pretemporada con tantos de buena factura ante Belgrano y Talleres. Mientras que en la izquierda jugaría Milton Valenzuela, siempre y cuando no sea transferido.

Respecto al último encuentro con Godoy Cruz, cuando los zagueros fueron Franco Escobar y Lisandro Martínez (a préstamo en Defensa y Justicia), hoy arrancarían Bruno Bianchi y Nehuén Paz.

En tanto, el último doble cinco en un cotejo oficial lo habían integrado los juveniles Braian Rivero y Jalil Elías y ahora seguiría el Turquito junto a Juan Ignacio Sills. Mientras que de tres cuartos en adelante el único que repetiría es Héctor Fértoli, ya que no están más en el plantel Mauro Formica (Pumas de México), Ignacio Scocco (River) y Matías Tissera (a préstamo en Quilmes) y sus lugares serían ocupados por Joel Amoroso, Víctor Figueroa y Mauro Guevgeozian.

Claro que faltan varios días para el partido ante Unión y Llop puede realizar algún retoque puntual, pero todo indica que los once que fueron de la partida en el inicio del último amistoso ante Talleres, con victoria 1 a 0, serían los que arranquen en torneo.

Brian Sarmiento se está recuperando de una distensión muscular y Nery Leyes se repone de un esguince de tobillo y esta semana se unieron a los trabajos grupales. Por eso, si bien no se los puede descartar de plano para el cotejo del lunes, todo indica que al menos no serían titulares ante el tatengue. Igual el cuerpo técnico los evaluará en detalle y en el fútbol las sorpresas están a la orden del día. Desde la lógica lo más conveniente sería que estén disponibles para ser titulares en la segunda fecha, tras el receso por eliminatorias.

Espinoza, el árbitro del debut



El árbitro para el estreno leproso en la Superliga, el lunes a las 19.05 por la pantalla de Fox Sports en el Coloso Marcelo Bielsa, será Fernando Espinoza, secundado por Gabriel Chade y Marcelo Bistocco. Con Espinoza como árbitro, Newell's jugó ocho partidos, de los cuales empató tres y perdió en cinco oportunidades. Mientras que la reserva jugará el preliminar a partir de las 16.45.