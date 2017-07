Chicas del azul en la selección

María Victoria Fux (foto) es de Roldán y Lucila Cragnolino, de Santo Tomé. Ambas tienen 16 años, "juegan para el Sub 17 de Atalaya, pero también refuerzan el Sub 19 y la primera", asegura el entrenador Mariano Junco. Y si eso no fuera ya todo un logro, son las únicas rosarinas en su categoría que integran el equipo de la selección argentina Sub 17 que el domingo salió campeona tras ganarle la final a Colombia, en el Sudamericano que se jugó en Bolivia. Ese logro las proyecta para jugar el Panamericano en 2018.