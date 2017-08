Chelito: "Vuelvo a entrenar en el día de mi cumpleaños"

"Estoy ansioso de ponerme la pilcha de entrenamiento. Todo se dio por la excelente relación que tengo con Ariel Cuffaro Russo. Vuelvo a entrenar en el día de mi cumpleaños. Es un regalo que me hago personalmente", tiró César Delgado a Ovación en el día previoa a su regreso a las actividades junto a un equipo profesional. Hoy las 9.30 estará junto al plantel de Central Córdoba que dirige Ariel Cuffaro Russo en el predio del Sindicato de Gastronómicos de Pueblo Esther.

La confirmación del regreso de César Delgado a los entrenamientos junto al plantel charrúa en la edición del ayer de Ovación por parte del técnico Cuffaro Russo, fue el disparador y el ex delantero de Rosario Central tuvo que salir a confirmar su regreso a la actividad después de la suspensión de un año, impuesta por la Conmebol en agosto del 2016. La sanción finaliza el próximo domingo y estará habilitado para volver a jugar en cualquier club profesional.

"El volver a entrenar se comenzó a gestar hace más de un mes durante los cursos que estoy realizando para técnico junto a Mario Paglialunga y Mauro Cetto. Ahí tuve varias charlas con el actual técnico, me gustó la idea de poder sumarme al grupo y a su vez dar una mano a una institución con mucha historia a nivel país. No lo tuve que pensar mucho y el martes le di la palabra a Cuffaro para estar mañana (hoy) para entrenar", confió el Chelito con una sonrisa y contento por retomar las actividades, ahora en el club de barrio Tablada.

Delgado debutó en Central en el año 2001. Formó la recordada dupla con el centrodelantero Luciano Figueroa, bajo la conducción de Miguel Angel Russo. En el 2003 fue transferido a Cruz Azul.

"Estoy intacto en lo personal. Quiero volver a sentir esa adrenalina de correr y estar dentro de un campo de juego. El fútbol es todo para mí. Y la decisión de sumarme a los entrenamientos junto al plantel de Córdoba la charlé con mi familia y me dieron el okey", sostuvo el ex canalla.

En la conversación con Ovación, el Chelito se mostró abierto, no tuvo dudas al responder y recordó: "La semana es muy especial en lo personal. Mañana (hoy) cumpliré 36 años y el domingo finaliza la suspensión que tenía de un año de no poder jugar. Por eso no veo la hora de poder estar con el plantel de Córdoba y disfrutar cada momento de esta profesión", afirmó Delgado.

Con respecto al paso por la entidad que lo lanzó al profesionalismo hizo un alto al diálogo y expresó: "Central es parte de mi vida y tengo los mejores recuerdos. Ahora comienza otra etapa de mi vida, la idea es poder llegar a un acuerdo con la dirigencia charrúa y vestir esta camiseta. Estoy tranquilo y con el transcurso de los días tomaré la decisión de volver al fútbol". enfatizó el experimentado delantero.

Al finalizar el diálogo, el ex delantero canalla repitió en varias oportunidades: "El fútbol es todo para mí. Lo vivo con mucha pasión y el regresar a una cancha me hace muy feliz", concluyó un César Delgado auténtico y con todas las ganas de poder volver a pegarle a la redonda.



Manso negó una oferta charrúa



Damián Alejandro Manso entrena en su nuevo club, Justo José de Urquiza, de la Primera C, y si bien había algunos rumores que lo vinculaban a Central Córdoba, el propio jugador le hizo llegar a Ovación que "no hubo ningún ofrecimiento" del equipo de Tablada. El Piojo, de 38 años, dejó Chacarita tras su paso por la B Nacional y ahora aceptó el desafío de jugar en otra categoría. Por supuesto que para el celeste es un refuerzo de jerarquía.



El cuerpo técnico espera cobrar



A un mes del inicio del torneo de Primera C, programado para el 16 de septiembre, la dirigencia de Córdoba se puso al día con todos los sueldos de todos los jugadores hasta al mes de julio. Pero el cuerpo técnico comandado por Ariel Cuffaro Russo espera cobrar parte de los haberes aduedados en los próximos días. Por su parte, el plantel vuelve a los entrenamientos a las 9.30 en el predio del Sindicato de Gastronómicos en Pueblo Esther.