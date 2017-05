Chaco vuelve a jugar con Fullana

A cinco años de su última participación en la fase final de la Copa Argentina, Chaco For Ever vuelve a decir presente con la conducción del entrenador Miguel Fullana, ex futbolista de Newell's. Hoy, a las 18, jugará contra Banfield por los 32avos. de final, en el estadio Centenario de Quilmes (televisa TyC Sports).

El histórico conjunto chaqueño llegó a esta instancia tras eliminar a Sarmiento de Resistencia en la fase preliminar regional.

Para el entrenador del Taladro, Julio César Falcioni, el partido no es la principal prioridad y apostará por un equipo con algunos juveniles.

El ganador de este encuentro se cruzará con el vencedor de Atlético de Rafaela y Almagro.

El otro partido de hoy será entre Huracán y Defensores Unidos, a las 21.10 (TyC), en el estadio Antonio Romero de Formosa. El vencedor se medirá en la siguiente fase con Colón o Independiente Rivadavia.