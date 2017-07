Chacarita volvió a primera

Chacarita ya es de primera. Logró el soñado ascenso. Su regreso a la A se dio tras 7 años, en los que llegó a jugar en la Primera B. Y lo conquistó con sufrimiento porque igualó 1-1 con el campeón y también ascendido Argentinos Juniors y ayudado porque Brown de Puerto Madryn no pudo quitarle el subcampeonato al empatar sin goles de local con Boca Unidos de Corrientes, ya que si vencía hubiesen tenido que jugar un desempate.

El conjunto tricolor empezó abajo porque el Bicho marcó el 1-0 a los 26', aunque a los 30' igualó Rodrigo Salinas de penal. Ese resultado le daba el ascenso mientras no ganara Brown, que no pudo desnivelar en los 90' a un aguerrido equipo correntino. Durante el juego hubo momentos en ambas canchas que motivaron suspicacias, ya que en San Martín cuando iban 74' los aspersores de riego entraron a funcionar y pararon el partido un par de minutos, lo mismo sucedió en Madryn a los 80'.

El equipo conducido por Walter Coyette conquistó 22 victorias, empató 11 veces y sufrió 11 derrotas. Un ex Central fue goleador del equipo y del torneo con 30 tantos (el de ayer lo hizo de penal), Rodrigo Salinas, quien señaló: "Acá en Chaca confiaron en mí y pude retribuirles con esta alegría".

Y un ex Newell's fue el capitán, el colorado Germán Ré, quien indicó: "Me quedé por un sueño y resultó. Entramos en la historia de Chaca". Al toque dijo: "Chacarita me abrió las puertas cuando otros clubes me las cerraron. Le estaré agradecido de por vida. El club volvió al lugar que se merece y me alegra por ser parte de esto, porque trabajé mucho para lograrlo".

La fiesta del ascenso fue total. En su estadio de San Martín, con 20.000 hinchas en las tribunas y los jugadores que hicieron festejo doble porque volvieron del vestuario con unos sombreros similares al del dibujito animado Hijitus que tenían la leyenda "Volvimos '17". Y lucieron unas remeras negras con la frase "Juntos somos de Primera" en la parte de adelante y la letra A en la espalda, mientras los fuegos artificiales iluminaban con los colores rojo, negro y blanco del funebrero.

Dentro de un festejo sin incidentes, sólo hubo un momento de zozobra cuando los futbolistas cantaban junto a la hinchada subidos al travesaño de uno de los arcos y el mismo se partió por el peso, sin que nadie sufriera lesiones, por lo que la fiesta siguió adelante.

Chacarita consiguió así el sexto ascenso a la A de su historia, aquel de 1941, en 1959, 1983, 1999 y 2009. Y vuelve a la máxima categoría, en la que conoció las mieles del éxito con el campeonato Metropolitano de 1969, cuando goleó 4-1 nada menos que a River Plate.

En tanto, Central Córdoba de Santiago del Estero descendió al Federal A al perder 2-1 con All Boys. Se salvó Estudiantes de San Luis con un 1-1 de local ante Los Andes.