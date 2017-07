Centurión no jugará en Boca y disparó contra Angelici, a quien tildó de "poco serio"

El mediocampista Ricardo Centurión no será jugador de Boca y disparó contra el presidente Daniel Angelici al considerarlo "poco serio", después de que el titular xeneize decidiera dar marcha atrás a la compra de su pase debido al escándalo que protagonizó el jugador en un boliche de Lanús.

"Que lástima Boca que te hagan esto teniendo una dirigencia y un presidente (Angelici) tan poco serio dejé todo y me vine, para firmar con Boca nunca me quisiste me dediqué al máximo me entrené como pocos se entrenan no hice política llore por estos colores, pero no valoraron nada y si también me hago cargo tuve mis problemas pero para que lo voy a decir si ya lo saben , o alguno de ustedes nunca se equivocó ?", escribió Centurión en su cuenta de la red social Instagram.

En esa extensa y dura publicación, saludó a sus excompañeros, a los que consideró su "familia" mientras estuvo en el club, y pareció deslizar una crítica al cuerpo técnico al señalar que más allá de los jugadores, cuerpo médico y utileros, "el resto" le soltó "la mano".